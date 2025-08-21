به گزارش خبرگزاری مهر، صادق احمدی بعدازظهر پنجشنبه ۳۰ مرداد در مجمع مشورتی توسعه شهرستان اهر، گفت: از مهمترین عوامل بیکاری در این شهرستان نزدیکی به مرکز استان است که باعث شده بیشتر سرمایه گذاران بخش خصوصی رغبت چندانی به سرمایه گذاری در این شهرستان نداشته باشند و بیشتر سرمایه‌ها را به مرکز استان (تبریز) سرازیر کنند.

وی، همچنین از عوامل دیگر بیکاری شهرستان اهر را مانع تراشی و بروکراسی‌های بی مورد اداری عنوان کرد و افزود: اهر برای توسعه و پیشرفت در همه حوزه‌های کشاورزی، گردشگری، معدنی و… حرفی برای گفتن دارد و باید همه مسئولان شهرستان برای حل مشکلات و جذب سرمایه گذار نهایت تلاش خود را انجام دهند.

فرماندار اهر در ادامه از مسئولان ارشد و مدیران ادارات این شهرستان خواست برای پیشبرد اهداف توسعه و پیشرفت در اسرع وقت با حل موانع و مشکلات دست و پاگیر، زمینه را برای ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی فراهم نمایند چرا که مردم اهر شایسته زندگی بهتر هستند.

وی همچنین به برخی از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی در شهرستان اهر نیز اشاره کرد و گفت: متأسفانه در کنار اعتیاد، مشکلات زیستی و سایر آسیب‌های اجتماعی در حال افزایش است، که برای حل این معضل نیازمند همفکری و تعامل جدی مسئولان و مردم هستیم.

احمدی در ادامه تشکیل مجمع مشورتی توسعه شهرستان اهر که متشکل از ریش سفیدان، نخبگان، خیرین، مسئولان ادارات و نهادها و… می‌باشد را گامی مهم در رفع معضلات و مشکلات اقتصادی، تولیدی و… این شهرستان برشمرد و افزود: مجمع مشورتی یک نهاد محلی است که برای پایداری آن باید اعضای مجمع با ایجاد کارگروه‌ها و جلسات متعدد و ارائه پیشنهادات و راهکارهای عملی در این جلسات، مسیر توسعه و پیشرفت این شهرستان را فراهم نمایند.

وی در ادامه وجود معدن مس سونگون را فرصتی مناسب برای توسعه منطقه برشمرد و گفت: با وجود موقعیت این معدن در منطقه و نزدیکی به اهر، متأسفانه ما تنها شاهد آسیب‌های زیست محیطی و… این مجتمع عظیم مس هستیم.

احمدی ادامه داد: یکی از راه‌های نجات شهرستان اهر معادن هستند که انتظار داریم معادن منطقه به مسئولیت‌های اجتماعی خود عمل کنند.

وی همچنین به خشکسالی و کم آبی‌های چند سال اخیر در شهرستان اهر نیز اشاره کرد و افزود: متأسفانه بیش از ۸۰ درصد آب‌های این شهرستان در حوزه کشاورزی مصرف می‌شود و نیاز است در خصوص مدرنیزه کردن نحوه آبیاری مزارع و باغات کشاورزی و تغییر الگوی کشت اقدامات اساسی انجام گیرد و در این راستا نیز نیازمند همراهی و همفکری کارگروه‌های متشکل شده از اعضای مجمع مشورتی در حوزه کشاورزی هستیم.

فرماندار اهر در ادامه به مشکلات و موانع گردشگری این شهرستان نیز اشاره کرد و گفت: اهر چه تفاوتی با مشگین شهر دارد که سرمایه گذاران رغبت بیشتری برای سرمایه گذاری در مشگین شهر دارند ولی در اهر ندارند، اولین گام برای حل این موضوع حذف سریع موانع و بروکراسی‌های بی مورد اداری است که باعث فرار سرمایه از اهر می‌شود.

وی افزود: برای توسعه و پیشرفت شهرستان اهر با کسی تعارفی نداریم و باید همه مسئولان و اعضای مجمع مشورتی این شهرستان برای رفع سریع مشکلات مردم و حذف موانع توسعه با تعامل و همفکری پای کار حاضر شوند.