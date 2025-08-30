فرماندار اهر برای تکدر خاطر مومنین از سخنانش عذرخواهی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه صادق احمدی فرماندار شهرستان اهر آمده است:

با سلام و عرض ادب خدمت مردم شریف ایران، آذربایجان و شهرستان اهر در پی نشر بخشی از سخنان اینجانب در آئین جشنواره تئاتر کوتاه ارسباران در جمع هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر و سوءاستفاده برخی افراد از سخنان و برداشت‌های مختلف از این فیلم سخنان تقطیع شده که موجب جریحه دار شدن خاطر مؤمنین، مردم عزیز و بزرگوار شده، به استحضار عموم مردم عزیز می‌رساند، کل سخنان بنده در این مراسم در جمع هنرمندان پیرامون جشنواره تئاتر کوتاه ارسباران بوده و تاکید بر برگزاری جشنواره و خروجی جشنواره بر مدار اخلاق و براساس آموزه‌های دینی فرهنگی اجتماعی بود. اینکه همه ما برای اعتلای آداب رسوم و فرهنگ و هنر آذربایجان باید تلاش کنیم و هویت و اصالت مذهبی و ملی و منطقه‌ای را حفظ کنیم هویتی که سرمنشأ آن اعتقادات دینی و ملی می‌باشد که خوشبختانه در سایه آن انسجام ملی رشد و تعالی می‌یابد.

در سخنرانی مراسم یاد شده، بویژه در خصوص این مطلب که موسیقی منبعث از قرآن کریم است و متأسفانه به علت ضیق وقت امکان توضیح ادامه مطلب نبود، منظور از بیان مطالب این بود که قرائت قرآن با صوت و نوای زیبا دلنشین یک نوع موسیقی الهی است که جان روح انسان را صیقل داده و موجب غنای فکر و تعالی آموزه‌های دینی می‌شود و این نوع موسیقی در بستر آموزه‌های دینی به دست آمده و همه ما بر آن واقفیم که «دین نقشه راه زندگی است» و دین مبین اسلام برای تمامی نیازهای زندگی، از جمله هنر راهکار داشته و بر زمینه‌های فطرت و حکمت و طبیعت انسان همچون هنرهای مختلف نظری جامع دارد.

هنر از دیدگاه اسلام تعالی تراوش و براده روح انسان.

در پایان اگر سخنان بنده برداشتی شده که موجب کدورت، دلخوری و ناراحتی مردم بزرگوار، بویژه جامعه مؤمنین عزیز شده است عذر خواهی نموده و قصد از بیان مطلب یاد شده، هدفی خاص نبوده و خطاب بنده از افرادی کوته بین و فرصت طلب، کسانی بود که با نظام و انقلاب زاویه داشته و دارند و سعی در مصادره موسیقی اصیل محلی آذربایجانی برای خود داشتند و در قبل از شروع مراسم یاد شده به کرات اعلام نموده بودند که نمی‌خواهیم از موسیقی آذربایجان برای خود و حاکمیت حاشیه امن مصادره نمائید. متأسفانه با طرح مطالب، موانع و تهدیدهای مختلف سعی در اختلال در برنامه را داشتند. لذا منظور بنده از اطلاق افراد کوته بین صرفاً همین افراد مغرض، دشمنان دین و ملت و بدخواهان نظام بود که هیچ قرابتی به کشور و نظام ندارد می‌باشد.

در پایان به عنوان خادم ملت، ضمن آرزوی موفقیت و سربلندی برای کشور عزیزمان مجدداً" از مؤمنین و همه عزیزانی که سخنان بنده موجب تکدر خاطرشان شده عذرخواهی می‌نمایم.

صادق احمدی

فرماندار شهرستان اهر