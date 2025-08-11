تشکیل مجمع مشورتی توسعه شهرستان اهر

به گزارش خبرنگار مهر، صادق احمدی صبح دوشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران شهرستان اهر گفت: اعضای این مجمع از طیف‌های مختلف و کمیته‌های آن مشخص شده است و در تصمیم گیری ها نیز از نظرات این مجمع استفاده خواهد شد.

وی با اشاره به دیدار خود با شافعی رئیس هیئت مدیره شرکت ملی مس ایران افزود: در این دیدار در ارتباط با کمک‌های مالی این شرکت در قبال مسئولیت‌های اجتماعی در احداث کتابخانه، احداث بزرگراه جاده اهر _ ورزقان، توسعه امکانات بیمارستان باقرالعلوم (ع) و پروژه‌های عمرانی قول‌های مساعد داده شد.

فرماندار شهرستان اهر همچنین از سرمایه گذاری معدن مس سونگون در تصفیه خانه فاضلاب شهرستان اهر خبر داد و گفت: آب پساب این تصفیه خانه برای معدن مس سونگون در قبال تأمین آب مورد نیاز شهرستان اهر خواهد بود و امروز در شهرستان اهر به تأمین آب عشایر و احداث سد کچری رود، احداث سد ایثار و احداث سد معیشتی روستای نقدوز به اعتبار نیاز داریم که اگر قرار هست که پساب تصفیه خانه فاضلاب به معدن مس سونگون انتقال یابد لازمه آن سرمایه گذاری برای تأمین آب شرب و کشاورزی خواهد بود.

فرماندار شهرستان اهر همچنین از انتقال حساب‌های معادن و شرکت‌های فعال به بانک‌های شهرستان اهر خبر داد و افزود: قرار هست معادن باقی مانده نیز حساب‌های خود را به بانک‌های شهرستان اهر انتقال خواهند داد که با این کار علاوه بر تأمین گردش مالی بانک‌ها امکان پرداخت تسهیلات با سودهای پایین به مشتریان فراهم خواهد شد.

فرماندار شهرستان اهر در ارتباط با آزادسازی عرصه بقعه شیخ شهاب‌الدین اهری نیز گفت: در راستای ثبت جهانی این بقعه قسمتی از عرصه آزاد سازی شده است و تا زمانی که بنده در این شهرستان خواهم بود تمامی عرصه بقعه شیخ شهاب الدین اهری آزاد خواهد شد.

وی افزود: همچنین بقعه شیخ شهاب‌الدین اهری نورپردازی خواهد شد.

فرماندار شهرستان اهر پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی بانک‌ها، احداث ورزشگاه ۵ هزار نفری، رفع مشکلات احداث بزرگراه اهر _ مشگین شهر، راه اندازی موزه مردم شناسی، روزشمار اتمام پروژه‌ها، جلو گیری از فعالیت کارواش‌های غیرمجاز، احداث دروازه ورودی شهر اهر و افزایش اجاره بها را از پیگیری‌های مهم خود برشمرد.

فرماندار شهرستان اهر با تأکید بر اینکه مدیران ادارات شهرستان اهر ملزم به پاسخگویی به خبرنگاران هستند خاطر نشان کرد از خبرنگاران نیز انتظار داریم تعهدات اخلاقی را رعایت کنند و در کنار انتقادهای سازنده برای توسعه و آرامش شهرستان اهر گام بردارند.

احمدی از خبرنگاران به عنوان قهرمانان بی ادعا یاد کرد و افزود: خبرنگاران منادیان حقیقت در جامعه و رابط مردم و مسئولان هستند اما انتظار داریم واقعیت را بیان و از مسائل حاشیه‌ای دوری کنند.

گفتنی است در پایان این مراسم از خبرنگاران شهرستان اهر تجلیل شد.