بازدید از پروژه ۴۴ واحدی «بلوط» در روستای محمدآباد کتول

به گزارش خبرنگار مهر، داوود خسروی عصر پنجشنبه از پروژه ۴۴ واحدی «بلوط» در روستای محمدآباد کتول بازدید کرد.

وی افزود: این پروژه در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع در حال احداث است و شامل ۱۱ بلوک چهار واحدی است.



مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت: هم‌اکنون پروژه در مرحله اجرای تأسیسات قرار دارد و به زودی مراحل تکمیلی آن آغاز خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: این طرح به منظور تأمین مسکن مناسب برای روستاییان در حال اجرا است و انتظار می‌رود با تکمیل واحدهای مسکونی، شرایط بهتری برای ساکنان منطقه فراهم شود.

خسروی همچنین از پروژه ۱۴ واحدی مسکن روستایی در روستای محمدآباد کتول هم بازدید کرد.

وی در این بازدید افزود: این پروژه در زمینی به مساحت هزار و ۴۰۰ متر مربع و در هفت قطعه ۲۰۰ متری در حال احداث است. هر واحد مسکونی این پروژه به مساحت ۷۵ متر مربع است و در حال حاضر در مراحل ابتدایی ساخت قرار دارد.