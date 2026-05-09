۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۲۹

افزایش ۹۲ درصدی صدور پروانه ساختمانی در تهران

صدور پروانه ساختمانی در تهران طی یک سال گذشته ۹۱.۶ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمار مرکز آمار ایران در پاییز سال ۱۴۰۴، تعداد ۲۵۶۵۸ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث بنا از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌بینی شده که نسبت به فصل گذشته ۹۵.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۹۱.۶ درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث بنا ۱۳.۵ واحد بوده است.

تعداد ۱۹۰۳ پروانه‌ احداث بنا توسط شهرداری‌ تهران در پاییز ۱۴۰۴ صادر شده که نسبت به فصل گذشته (تابستان ۱۴۰۴) ۲۸.۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۷.۰ درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث بنا صادرشده از سوی شهرداری‌ تهران در پاییز ۱۴۰۴ بالغ ‌بر ۴۵۹۶ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته ۹۳.۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۹۳.۴ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره‌ی مورد بررسی ۲۴۱۵ مترمربع بوده است

کل نقاط شهری کشور

این در حال است که در پاییز سال قبل تعداد ۱۰۳۰۰۲ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث بنا از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ۲۵.۳ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۴.۷ درصد کاهش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌ی احداث بنا ۴.۱ واحد بوده است‌.

تعداد ۲۵۰۴۸ پروانه‌ احداث بنا توسط شهرداری‌های کشور در پاییز ۱۴۰۴ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته ۱۱.۸ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۱۹.۱ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادرشده برای احداث بنا در پاییز ۱۴۰۴ حدود ۲۳۴۳۰ هزار مترمربع بوده که نسبت به فصل گذشته ۳۴.۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۱۹.۶ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ۹۳۵ مترمربع بوده است.

سمیه رسولی

    • محسن IR ۰۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
      وقتی تهران ظرفیت همین تعداد جمعیت را تدارد چرا باید به وقوع فاجعه کمک کرد.مگر شهرداری وظیفه ساماندهی شهر را ندارد کسب درآمد با صدور مجوز ساخت به چه قیمتی؟همین درآمد و بیشتر از آن باید صرف ازبین بردن تبعات افزایش جمعیت در تهران شود .افزایشی که خود باعث آن شدیم خنده دار است

