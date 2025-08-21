حجت‌الاسلام محمد چقامیرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت روز جهانی مسجد، با تأکید بر اهمیت احیای جایگاه این خانه‌های نور در زندگی مردم اظهار داشت: مسجد تنها مکانی برای عبادت فردی و اقامه نماز نیست، بلکه نهادی اجتماعی، فرهنگی و تمدنی است که از صدر اسلام تاکنون، در عرصه‌های گوناگون حیات امت اسلامی نقش‌آفرین بوده است.

وی با بیان اینکه بزرگداشت روز جهانی مسجد یادآور رسالت عظیم مساجد در تاریخ اسلام است، افزود: مساجد همواره پایگاه نشر معارف الهی، گسترش عدالت، آموزش معارف دینی و مرکز انسجام جامعه بوده‌اند و امروز نیز باید با احیای این جایگاه، به رسالت تمدن‌ساز خود بازگردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: مسجد نخستین و اصیل‌ترین نهاد اجتماعی در اسلام است؛ پیامبر اکرم (ص) در مدینه مسجدالنبی را به‌عنوان مرکز تصمیم‌گیری‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تربیتی بنا نهاد و نشان داد که بنای تمدن اسلامی از مسجد آغاز می‌شود. از این‌رو، مسجد محور جامعه‌پردازی و بنیان‌گذاری سبک زندگی اسلامی است.

حجت‌الاسلام چقامیرزایی خاطرنشان کرد: امروز اگر بخواهیم جامعه‌ای مبتنی بر معنویت، اخلاق و عدالت بنا کنیم، باید مساجد را در متن زندگی اجتماعی مردم قرار دهیم و نسل جوان را با کارکردهای تمدنی این مکان‌های مقدس آشنا سازیم. مسجد می‌تواند بستر پرورش انسان‌های مؤمن، مدیران متعهد و شهروندان مسئولیت‌پذیر باشد.

وی افزود: یکی از کارکردهای اصلی مسجد در دنیای معاصر، تقویت وحدت و همبستگی امت اسلامی است. در شرایطی که دشمنان اسلام با ابزارهای مختلف در پی ایجاد تفرقه هستند، مساجد می‌توانند نماد همگرایی و انسجام باشند و امت اسلامی را حول ارزش‌های مشترک گرد هم آورند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تأکید کرد: روز جهانی مسجد باید بهانه‌ای برای بازتعریف نقش این پایگاه‌های الهی در تمدن‌سازی نوین اسلامی باشد. همان‌گونه که در تاریخ صدر اسلام مسجد محور جامعه و تمدن بود، امروز نیز می‌تواند خاستگاه پیشرفت، عدالت‌گستری و مقاومت فرهنگی در برابر هجمه‌های دشمنان قرار گیرد.

وی در پایان با دعوت از مردم برای حضور پرشور در برنامه‌های روز جهانی مسجد، گفت: احیای جایگاه واقعی مسجد وظیفه‌ای دینی و اجتماعی است و هر اندازه حضور مردم به‌ویژه نسل جوان در این مراکز پررنگ‌تر شود، آینده‌ای روشن‌تر و تمدنی استوارتر برای امت اسلامی رقم خواهد خورد.