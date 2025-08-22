خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: رحلت پیامبر اعظم اسلام، حضرت محمد مصطفی (ص)، نه تنها نقطه‌ای تاریخی در سیر رسالت الهی است بلکه آغازگر فصلی تازه در مسئولیت امت اسلامی نیز به شمار می‌رود. از لحظه‌ای که پیامبر خاتم چشم از جهان فروبست، تاریخ امت اسلام با پرسش‌ها، دغدغه‌ها و وظایف سنگینی همراه شد؛ وظایفی که تا امروز همچنان بر دوش مسلمانان باقی است. پیامبری که با بعثتش تاریکی‌های جهل، تعصب و شکاف‌های طبقاتی را در هم شکست و جامعه‌ای ساخت که اساس آن بر توحید، عدالت، اخوت و رحمت است، اکنون پس از چهارده قرن همچنان الهام‌بخش حرکت‌های وحدت‌آفرین در جهان اسلام است.

در جامعه امروز که با بحران‌های هویتی، سیاسی و فرهنگی دست‌به‌گریبان است، بازخوانی نقش پیامبر اکرم (ص) می‌تواند چراغی برای راه آینده باشد. پیامبر اسلام نه تنها در مقام یک رهبر دینی، بلکه به‌عنوان معلم انسانیت و مربی اخلاق شناخته می‌شود. او در جامعه‌ای که قبیله‌گرایی، جنگ‌های خونین و تبعیض‌های شدید نژادی و طبقاتی بر آن حاکم بود، پیام رحمت را آورد و توانست بر محور ایمان و اخلاق، مردمی پراکنده و متخاصم را به امت واحده‌ای بدل کند. امروز نیز امت اسلامی نیازمند همان الگوست؛ الگویی که می‌تواند تفرقه‌ها را کنار بزند و وحدت را جایگزین اختلاف کند.

یکی از مهم‌ترین رسالت‌های پیامبر، پیوند دادن قلوب انسان‌ها به یک حقیقت مشترک بود؛ حقیقتی که ریشه در ایمان به خدای یکتا داشت. او توانست با اتکا به آموزه‌های وحی، جایگاه "انسان" را ارتقا بخشد و کرامت انسانی را به‌عنوان اصل بنیادین معرفی کند. در جهانی که همچنان گرفتار جنگ‌ها، منازعات قومی و مذهبی و رقابت‌های قدرت‌طلبانه است، پیامبر رحمت الگویی است برای آنکه نشان دهد اتحاد در سایه ارزش‌های الهی امکان‌پذیر است. وحدتی که پیامبر بر آن تأکید می‌کرد، وحدتی صرفاً سیاسی یا تاکتیکی نبود؛ بلکه وحدتی برخاسته از ایمان، محبت و همدلی بود.

رحلت پیامبر برای مسلمانان یادآور این حقیقت است که اسلام تنها در سایه وحدت و همگرایی می‌تواند پایدار و پویا بماند. پیامبر در خطبه‌های خود بارها مسلمانان را به پرهیز از تفرقه و تمسک به ریسمان الهی دعوت می‌کرد. او می‌دانست که دشمنان اسلام همواره بر شکاف‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند و امت اسلامی تنها زمانی قدرتمند خواهد بود که اختلافات قومی، مذهبی و زبانی را کنار گذاشته و بر اشتراکات اساسی خود تکیه کند.

جامعه امروز ما، به‌ویژه در شرایطی که هجمه‌های فرهنگی و رسانه‌ای، اندیشه‌ها و باورها را نشانه رفته است، بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت به همان پیام وحدت‌بخش پیامبر (ص) است. نقش آن حضرت در ایجاد همبستگی اجتماعی می‌تواند برای نسل امروز الگویی بی‌بدیل باشد. پیامبر اسلام نشان داد که جامعه‌ای با تنوع گسترده قومی و قبیله‌ای، اگر بر محور ایمان و عدالت گرد آید، می‌تواند نه‌تنها در برابر دشمنان خارجی مقاوم باشد بلکه تمدنی جهانی را بنیان‌گذاری کند.

رحلت پیامبر برای ما صرفاً یادآور فقدان یک رهبر نیست؛ بلکه یادآور وظیفه‌ای است که بر دوش امت گذاشته شده است. امت باید پرچم رسالت را با حفظ وحدت و همبستگی برافراشته نگاه دارد. امروز اگر پیامبر اکرم (ص) محور وحدت در جهان اسلام معرفی می‌شود، به این معناست که بازگشت به سیره آن حضرت تنها راه رهایی از افراط و تفریط‌ها، اختلافات فرسایشی و عقب‌ماندگی‌هاست.

پیامبر اکرم (ص) نه تنها مسلمانان، بلکه همه بشریت را به صلح، عدالت و همزیستی فراخواند. او در مدینه جامعه‌ای را پایه‌گذاری کرد که یهودیان، مسیحیان و مسلمانان در کنار یکدیگر زندگی می‌کردند و قانون مدنی واحدی بر آنان حاکم بود. این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که پیامبر محور وحدت نه‌فقط در میان مسلمانان بلکه در میان پیروان ادیان و مذاهب مختلف نیز بوده است.

بنابراین، یادآوری رحلت پیامبر باید فرصتی برای بازاندیشی در رسالت امروز امت اسلامی باشد. رسالتی که بر محور وحدت، محبت، عدالت و کرامت انسانی تعریف شده است. امت اسلام اگر بخواهد در برابر مشکلات جهانی و چالش‌های معاصر ایستادگی کند، باید همانند دوران پیامبر، اختلافات را به حاشیه برده و بر اصول مشترک تمرکز کند. در غیر این صورت، فراموشی این حقیقت بزرگ می‌تواند امت را در مسیر ضعف و انشقاق قرار دهد.

بدین‌سان، رحلت پیامبر اسلام نه پایان، بلکه آغاز مسئولیت بزرگ امت است؛ مسئولیتی که تا تحقق جامعه‌ای عادلانه و متحد بر دوش مسلمانان باقی خواهد ماند.

پیامبر اکرم (ص) پرچمدار وحدت امت اسلامی بود

حجت‌الاسلام محمد چقامیرزایی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت سبط اکبر پیامبر، امام حسن مجتبی (ع)، اظهار داشت: این ایام فرصتی است تا بار دیگر جایگاه رفیع پیامبر اسلام (ص) و اهل‌بیت (ع) در ایجاد امت واحده و تحقق همبستگی دینی یادآوری شود.

وی با بیان اینکه پیامبر اکرم (ص) مهم‌ترین عامل وحدت و انسجام میان مسلمانان بودند، گفت: آن حضرت در جامعه‌ای که گرفتار تفرقه، تعصبات قبیله‌ای و نزاع‌های طولانی بود، پرچم اخوت اسلامی را برافراشت و انسان‌ها را حول محور توحید و عدالت گرد آورد. پیامبر اکرم (ص) نه تنها در دوران حیات، بلکه با سنت و سیره نورانی خود راهنمای امت در همه اعصار و قرون هستند.

حجت الاسلام چقامیرزایی ادامه داد: امام حسن مجتبی (ع) نیز با سیره سیاسی و اجتماعی خود در امتداد همین خط نورانی حرکت کردند و با صلح شجاعانه خویش، الگویی از عقلانیت، مدارا و نگاه کلان به منافع امت اسلامی را به جهانیان ارائه کردند. امروز جامعه ما نیازمند الگوگیری از این سیره وحدت‌آفرین است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ویژگی‌های خاص این استان گفت: کرمانشاه به دلیل تنوع قومی و مذهبی، نمونه‌ای روشن از جامعه اسلامی است که وحدت و همزیستی در آن جایگاه ویژه‌ای دارد. اقوام و مذاهب مختلف در کرمانشاه قرن‌ها در کنار یکدیگر زندگی مسالمت‌آمیز داشته‌اند و این سرمایه عظیم اجتماعی باید حفظ و تقویت شود.

وی تأکید کرد: دشمنان اسلام همواره تلاش کرده‌اند از طریق دامن زدن به اختلافات مذهبی و قومی، همبستگی امت اسلامی را خدشه‌دار کنند، اما تجربه نشان داده هر جا مردم بر محور آموزه‌های پیامبر اکرم (ص) و اهل‌بیت (ع) گرد هم آمده‌اند، فتنه‌ها خنثی و نقشه‌های بدخواهان ناکام مانده است.

حجت الاسلام چقامیرزایی در پایان خاطرنشان کرد: تبلیغات اسلامی کرمانشاه خود را موظف می‌داند با همکاری علما، روحانیون، هیئت‌های مذهبی و اقشار مختلف مردم، زمینه انسجام و وحدت بیش از پیش را در استان فراهم کند و یاد و نام پیامبر (ص) و امام حسن مجتبی (ع) را به‌عنوان چراغ راه امت اسلامی زنده نگه دارد.

سیره پیامبر اکرم (ص)؛ میراث مشترک شیعه و سنی برای تحکیم وحدت اسلامی

حجت‌الاسلام محمدهادی کرمی، کارشناس مسائل دینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) اظهار داشت: پیامبر اسلام (ص) در طول ۲۳ سال رسالت خویش، بزرگ‌ترین درس‌ها را نه فقط با زبان بلکه با عمل و رفتار خود به جامعه انسانی ارائه کرد و همین سیره عملی او سبب شد که اسلام در قلب‌ها جای بگیرد و به سرعت گسترش یابد.

وی با تأکید بر اینکه پیامبر اکرم (ص) در تمامی ابعاد زندگی الگوی اخلاق و مهربانی بود، افزود: سیره پیامبر در رفتار فردی و اجتماعی، بر پایه گذشت، فروتنی، رحمت و عدالت استوار بود. ایشان در عین حال که رهبر جامعه اسلامی بودند، ساده‌ترین شیوه زندگی را برگزیدند، در میان مردم می‌نشستند، با آنان هم‌سفره می‌شدند و هیچ‌گاه از مردم فاصله نگرفتند.

این کارشناس مسائل دینی تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های مهم پیامبر، صبر و حلم او در برابر سختی‌ها و آزارهای دشمنان بود. آن حضرت با تحمل سخت‌ترین فشارها، همواره رحمت و گذشت را بر خشم و انتقام ترجیح می‌دادند و همین روحیه، سبب جذب بسیاری از مخالفان اسلام شد.

حجت‌الاسلام کرمی با اشاره به مشترک بودن ویژگی‌های پیامبر در نگاه شیعه و اهل سنت گفت: محبت، تواضع، عدالت‌خواهی و پاسداشت کرامت انسانی از جمله خصوصیات بارز پیامبر اکرم (ص) است که در تمامی منابع و روایات اسلامی، چه در میان شیعیان و چه اهل سنت، به صورت مشترک مورد تأکید قرار گرفته است. این اشتراکات نشان می‌دهد که سیره پیامبر می‌تواند نقطه پیوند و همگرایی میان همه مسلمانان باشد.

وی خاطرنشان کرد: امروز در شرایطی که دشمنان اسلام بر طبل تفرقه می‌کوبند، بازگشت به همان سیره مشترک پیامبر اکرم (ص) ضروری‌ترین راهکار برای حفظ وحدت امت اسلامی است. پیامبر اسلام (ص) با عمل خود ثابت کردند که محور جامعه اسلامی، اخلاق و انسانیت است و اگر مسلمانان به این میراث مشترک تمسک جویند، اختلافات رنگ خواهد باخت.

کارشناس مسائل دینی در پایان یادآور شد: سالروز رحلت پیامبر فرصتی است تا مسلمانان بار دیگر با مرور ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری ایشان، بر وحدت، برادری و همزیستی مسالمت‌آمیز تأکید کنند و در مسیر تحقق جامعه‌ای مبتنی بر رحمت و عدالت گام بردارند.