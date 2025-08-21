کشف باند ارزی با ۵ شرکت صوری و ۹۱۲ هزار یورو در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، بجنورد سرهنگ مهدی حصاری در تشریح جزئیات کشف یک پرونده بزرگ ارزی در خراسان شمالی گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی دقیق موفق شدند باندی را شناسایی کنند که با راه‌اندازی ۵ شرکت صوری اقدام به دریافت ارز دولتی کرده بودند.

وی افزود: متهم اصلی به همراه ۷ نفر از اعضای خانواده‌اش در این فعالیت مجرمانه دست داشتند و تاکنون نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدامی نکرده‌اند.

سرهنگ حصاری ادامه داد: در این عملیات مقدار ۹۱۱ هزار و ۹۹۲ یورو ارز خارجی کشف و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

این مقام انتظامی در پایان با تأکید بر اولویت پلیس در مقابله با جرایم اقتصادی بیان کرد: پلیس امنیت اقتصادی با قاطعیت با متخلفان و مجرمان برخورد خواهد کرد و شهروندان می‌توانند اخبار و اطلاعات خود در زمینه جرایم اقتصادی را از طریق شماره ۰۹۶۳۰۰ به ستاد خبری پلیس اطلاع دهند.