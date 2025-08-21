به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین نوروزی اظهار کرد: طرح مقابله با سرقت از ابتدای مردادماه سال جاری در دستور کار مأموران این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات پلیسی مؤثر و هماهنگی با مراجعه قضائی، مأموران این فرماندهی موفق به دستگیری ۵۸ نفر سارق حرفه‌ای به همراه کشف ۱۷۰ فقره سرقت و همچنین اموال مسروقه شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان علی‌آبادکتول با اشاره به رشد ۹۲ درصدی کشفیات سرقت نسبت به مدت مشابه سال قبل اظهار کرد: اجرای طرح سراسری مقابله با سرقت به طور مستمر ادامه خواهد داشت و شهروندان می‌توانند با تلفن ۱۱۰ با پلیس همکاری کنند.