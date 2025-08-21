ثبت بیش از ۳میلیون و ۲۵۰ هزار تردد از مرز مهران

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی استاندار ایلام عصر روز پنجشنبه در نخستین نشست قرارگاه آب استان برای اربعین ۱۴۰۵ با قدردانی از همه اعضای ستاد اربعین و مردم استان، اظهار داشت: اربعین امسال بسیار باشکوه برگزار شد و رضایتمندی نسبی زوار را در پی داشت که در راستا دو کمیته «اسکان و تغذیه» و کمیته آب» نقش کلیدی و اثرگذاری داشتند.

وی افزود: الحمدالله امسال در بحث خدمات به زوار و زیرساخت‌ها هم مشکل خاصی نداشتیم و زوار از خدمات ارایه شده رضایت نسبی خود را اعلام کردند.

استاندار ایلام با بیان اینکه از اقدامات مهم ستاد اربعین تأمین آب پایدار در نقاط حساس و پرجمعیت بود، به دغدغه‌های سال‌های گذشته در این حوزه اشاره کرد و گفت: امسال با اجرای ۱۱.۵ کیلومتر خط انتقال آب و احداث یک مخزن پیش‌ساخته، آب پایدار برای پارکینگ‌های اربعین شماره ۱ و ۲ که ظرفیت پارک بیش از ۶۰ هزار خودرو را دارد تأمین شد اعتبار این پروژه ۳۶ میلیارد تومان بود.

وی عنوان کرد: همچنین سه سردخانه یک هزار تنی در شهر مهران احداث شد تا در گرم‌ترین فصل سال با مشکل کمبود آب سرد مواجه نشویم.

کرمی به حضور رئیس بنیاد مستضعفان در مهران در ایام اربعین اشاره کرد و گفت: در دیدار با مهندس فتاح رییس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ایشان قول مساعد دادند که کارخانه آب معدنی در شهرستان مهران راه‌اندازی شود که این مهم در اشتغالزایی برای مردم استان هم بسیار موثر است.

وی به آمار ترددها از اول صفر تاکنون اشاره کرد و از ثبت بیش از ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تردد از مرز مهران خبر داد.