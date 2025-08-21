درخشش نوجوانان جودو ایران در آسیا با کسب ۵ مدال طلا، نقره و برنز

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های جودوی کاپ آسیا – رده سنی نوجوانان – از بعدازظهر امروز در اَمان اردن آغاز شد و ملی‌پوشان کشورمان با کسب دو مدال طلا، یک نقره و دو برنز، روز نخست را با عملکردی موفق پشت سر گذاشتند.

در وزن منفی ۵۰ کیلوگرم، محمدرضا کاظمی پس از شکست مقابل حریف کویتی در دیدار نخست، در ادامه با پیروزی‌های متوالی برابر دو جودوکار اردنی و یک حریف سوری، به فینال رسید و با کسب مدال نقره، نخستین افتخار روز را برای تیم ایران ثبت کرد.

در وزن منفی ۵۵ کیلوگرم، ابوالفضل نظری رقابت‌های خود را با پیروزی بر نمایندگان کویت، لیبی و عراق آغاز کرد و در دیدار پایانی نیز با نمایشی مقتدرانه موفق شد حریف روسی‌الاصل حاضر با پرچم فدراسیون بین‌المللی (IJF) را شکست دهد و مدال طلای این وزن را از آن خود کند.

در وزن منفی ۶۰ کیلوگرم، یاسین پرهیزگار با سه پیروزی متوالی برابر نمایندگان اردن و سوریه (دو دیدار) به مدال طلا دست یافت تا دومین قهرمانی روز به نام ایران ثبت شود.

در وزن منفی ۶۶ کیلوگرم، یونس شعبانی ابتدا کویت و سپس اردن را شکست داد، در سومین مبارزه مغلوب حریف دیگری از اردن شد اما در دیدار رده‌بندی با غلبه بر دیگر نماینده اردن، مدال برنز را به گردن آویخت.

در بخش دختران، تارا باقری در وزن منفی ۴۴ کیلوگرم پس از شکست مقابل اندونزی در گام نخست، با دو پیروزی برابر حریفان سوری و اردنی، موفق به کسب مدال برنز شد.

بعد از ظهر فردا و در بخش پسران؛ سبحان حکیمی در وزن منفی ۷۳ کیلوگرم، حسین نوین در وزن منفی ۸۱ کیلوگرم، امیرحسین نظری در وزن منفی ۹۰ کیلوگرم و در بخش دختران سمیرا خاک خواه در وزن منفی ۶۳ کیلوگرم مقابل حریفات خود صف آرایی خواهند کرد.