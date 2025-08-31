  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۱۲

ترکیب تیم‌های جودو ایران برای مسابقات قهرمانی آسیا اعلام شد

ترکیب تیم‌های جودو ایران برای مسابقات قهرمانی آسیا اعلام شد

با نزدیک شدن به آغاز رقابت‌های قهرمانی آسیا، ترکیب کامل تیم‌های ملی جودو نوجوانان و جوانان ایران برای حضور در این رویداد اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ترکیب تیم‌های ملی جودو نوجوانان و جوانان ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا که به میزبانی شهر جاکارتا اندونزی برگزار می‌شود، اعلام شد.

مسابقات رده‌سنی نوجوانان روزهای ۲۰ و ۲۱ شهریورماه با حضور ۱۹۹ جودوکار از ۲۰ کشور آسیایی برگزار می‌شود و رقابت‌های رده‌سنی جوانان نیز روزهای ۲۲ و ۲۳ شهریورماه با حضور ۱۹۲ جودوکار از ۱۸ کشور به انجام خواهد رسید.

در رده‌سنی نوجوانان پسران، ابوالفضل نظری در ۵۵ - کیلوگرم، یاسین پرهیزگار در ۶۰- کیلوگرم، سبحان حکیمی در ۷۳ - کیلوگرم، امیرحسین نظری در وزن ۹۰- کیلوگرم، محمد پوریا بناییان و علی‌اصغر ملک‌زاده در ۹۰ +کیلوگرم به روی تاتامی می‌روند محمد جناب زاده ‌به عنوان سرمربی تیم ملی نوجوانان پسران حضور دارند.

در بخش دختران نوجوان، سمیرا خاک‌خواه در وزن ۶۳- و مهنا کم‌گویی در وزن ۷۰-کیلوگرم به این مسابقات اعزام می‌شوند.

در رده‌سنی جوانان پسران، حسین بخشی یا امیرحسین ولی‌زاده در ۷۳ -کیلوگرم، متین یعقوب کش ۸۱- امیرعباس چوپان در وزن ۹۰ - کیلوگرم و علیرضا نیک‌سرشت و محمدمهدی علمی در ۱۰۰- کیلوگرم به مصاف حریفان می‌روند.

هدایت این تیم برعهده ایوب رستمی است.

در بخش دختران جوان، مهشید صفری در وزن ۶۳ - و هانیه عباس‌زاده در وزن ۵۷- به سرمربیگری معصومه جعفری تیم ملی را نمایندگی خواهند کرد.

لازم به ذکر است رشاد ممدوف به عنوان مدیر فنی نوجوانان و جوانان تیم ملی را در این مسابقات همراهی خواهد کرد.

کد خبر 6575394

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها