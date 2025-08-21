https://mehrnews.com/x38QgD ۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۱۸ کد خبر 6567353 استانها تهران استانها تهران ۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۱۸ بسته خبری ۳۰ مردادماه ۱۴۰۴ استان تهران تهران- در بسته خبری پنجشنبه به مهمترین رخدادهای استان تهران در تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۴۰۴ به صورت خلاصه میپردازیم. دریافت 19 MB کد خبر 6567353 کپی شد مطالب مرتبط بودجه استان تهران باید طبق درآمدهای تهران به استان بازگردد نیروی انتظامی تهران در خط مقدم تامین امنیت استان تهران و کشور است دانشگاههای استان تهران تعطیل نیست برچسبها بسته خبری تهران بسته خبری خبرگزاری مهر شهرستانهای استان تهران
نظر شما