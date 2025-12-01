استاندار بوشهر: حضور مقامات ملی در استان فرصتی برای حل مشکلات است

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست مشترک فرمانداران استان با بیان ضرورت تلاش بیشتر جهت افزایش رضایت مردم، از فرمانداران خواست تا نسبت به بررسی دقیق نظام مسائل شهرستان، رفع مشکلات مردم با رویکرد مردم‌محوری، اهتمام ویژه ورزند.

زارع با بیان اینکه حضور مقامات ملی در سطح استان فرصتی خوب برای حل مشکلات مردم است افزود: سفر شخصیت‌های ملی، فرصت مغتنمی برای حل مشکلات مردم و چالش‌های شهرستان‌ها، تأمین اعتبار پروژه‌ها در راستای توسعه استان است.

استاندار بوشهر همچنین با تاکید بر حضور مستمر فرمانداران و بخشداران در بین مردم یادآور شد: گشاده‌رویی و حسن خلق، برخورداری از سجایای اخلاقی و انسانی که در منشور حکمرانی دولت وفاق ملی مورد تأکید است، در اولویت قرار دارد.

زارع همچنین با بیان اینکه مناسبت‌ها و رویدادهای مهمی مانند دهه مبارک فجر و انتخابات پیش‌روی ماست اظهار کرد: زمینه سازی برای مشارکت مردم در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی باید در اولویت باشد.

استاندار بوشهر همچنین با اشاره به آغاز فرآیندهای انتخابات گفت: انتخابات شوراهای اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است و فرمانداران به عنوان رؤسای هیئت‌های اجرایی با همکاری همه ارکان انتخابات، دستگاه‌های اجرایی و نهادها باید برنامه ریزی مناسب و اقدامات خوبی برای سلامت، صیانت، امنیت، رقابت و مشارکت آحاد شهروندان در انتخابات به عمل آورند.