به گزارش خبرنگار اجتماعی مهر، حبیب‌الله بوربور، رئیس مجمع خیرین کشور در نشست تخصصی تقویت کارکردهای اجتماعی مسجد، که در ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور برگزار شد، با بیان اینکه قرآن کریم بر اهمیت مسجد تأکید کرده است، اظهار داشت: جایگاه مسجد در تمدن اسلامی مشخص است. امروز در بسیاری از کشورها مساجد متعددی ساخته شده و از آنها به خوبی استفاده می‌شود، اما در کشور ما بخش قابل توجهی از مساجد به کارکردهای تشریفاتی و سیاسی محدود شده‌اند، بنابراین باید برای این موضوع چاره‌اندیشی کنیم.

وی با اشاره به سابقه ساخت مساجد بین راهی توسط خیرین در کشور تصریح کرد: حدود ۳۰ سال پیش، در زمان مسئولیت در وزارت دفاع و پس از فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه کشور باید اسلامی دیده شود، تصمیم گرفتیم بین راه‌های کشور مسجد احداث کنیم. نخستین گروه از این مساجد، با عنوان مساجد اهل‌بیت (ع) ساخته شد که نتایج اجتماعی قابل توجهی داشت.

بوربور افزود: در همان سال نخست ۱۰ مسجد احداث و ظرف شش ماه افتتاح شد. در ادامه نیز ۱۰ مسجد دیگر ساخته شد و همزمان با زلزله جنوب خراسان، چند مسجد در مناطق زلزله‌زده بنا گردید. طراحی این مساجد به گونه‌ای بود که خودکفا باشند و بخش اقتصادی برای آنها تعریف شد. امام جماعت، فرماندار و شهردار نیز به عنوان اعضای حقوقی هر مسجد تعیین شدند. یکی از دستاوردهای این اقدام، کاهش ۳۵ درصدی تصادفات در مسیر نیشابور-مشهد بود که نشان‌دهنده نقش اجتماعی مسجد است.

این چهره فعال در حوزه خیرین ایران، خاطرنشان کرد: باید نهضت ساخت مساجد بین‌راهی احیا شود. این کار می‌تواند با مطالعات کارشناسی و حتی رویکرد اقتصادی دنبال شود تا زمین در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد و بخش‌های تجاری نیز در کنار مسجد فعال شوند.

رئیس ملی خیرین ایران، با اشاره به سابقه تأسیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز و دیگر فعالیت‌های خیریه، تأکید کرد: مجمع خیرین کشور طی سال‌های گذشته در حوزه‌های مختلف همچون مدرسه‌سازی، مسکن برای خانواده‌های دارای معلول، کتابخانه‌سازی و ایجاد بنیادهای خیریه فعالیت کرده است. امروز نیز ۴۲ جامعه و بنیاد خیریه و هشت دانشگاه کشور عضو این مجمع هستند.

بوربور افزود: در سالهای اخیر، رشته "مدیریت امور خیر" در دانشگاه آزاد راه‌اندازی شد تا فارغ‌التحصیلان متخصص در خدمت نهادهای خیریه قرار گیرند. همچنین مجمع خیرین کشور در موضوعات ملی همچون بحران سالمندی و تشکیل سازمان خیر و احسان نیز ورود کرده و تاکنون بیش از ۱۴۰۰ مصوبه داشته است.

وی، در ادامه با اشاره به ضرورت بازنگری در کارکرد مساجد اظهار داشت: مساجد باید جاذبه داشته باشند و در خدمت عموم مردم قرار گیرند. امروز بسیاری از مردم احساس می‌کنند مساجد صرفاً محل نماز و عزاداری است. باید پیوند میان مسجد و جامعه تقویت شود.

رئیس مجمع خیرین کشور پیشنهاد کرد: می‌توان کلاس‌های قرآن و دینی دانش‌آموزان را در مساجد برگزار کرد و حتی مراسم عقد با رعایت ملاحظات شرعی در مساجد انجام شود. درب مساجد نیز باید در طول روز به روی مردم باز باشد.

وی، تأکید کرد: نهاد موقوفات باید از ائمه جماعت حمایت کند تا آنان دغدغه معیشتی نداشته باشند و بتوانند تمام وقت خود را صرف ارتباط با نمازگزاران و پیگیری مشکلات مردم کنند.

بوربور، در پایان با اشاره به اجرای طرح نذر تخصص توسط مجمع خیرین کشور و جمعیت هلال‌احمر گفت: آمادگی داریم این طرح را با همکاری مساجد کشور توسعه دهیم. در این طرح می‌توان با کمک داوطلبان و بسیج، خدمات تخصصی به افرادی که امکان حضور در مسجد ندارند ارائه کرد.

گفتنی است، در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین علی ملانوری، مشاور وزیر ارشاد، علیرضا آتشک، حجت‌الاسلام یاسر تک‌فلاح، حجت‌الاسلام عباس غلامرضا زاده و سینا عصاره‌نژاد دزفولی نیز سخنرانی کردند.

