به گزارش خبرنگار مهر، رضا داودی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری بخش فیروزآباد با حضور منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، به تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های آب‌رسانی در این بخش پرداخت و گفت: در مجموع بیش از ۳۰۰ کیلومتر خطوط انتقال و ۴۲ ایستگاه پمپاژ برای ۱۱۸ روستا اجرا شده و تلاش می‌کنیم این پروژه‌ها به صورت مرحله‌ای و با کیفیت به بهره‌برداری برسند.

وی افزود: پروژه امام علی و فاز دوم آن، از مهم‌ترین طرح‌های آب‌رسانی بخش فیروزآباد است که تاکنون ۶ مخزن از ۱۲ مخزن آن تکمیل شده و پیشرفت فیزیکی پروژه به حدود ۸۰ درصد رسیده است. بخش باقی‌مانده پروژه با همکاری سپاه استان و تأمین لوله‌ها به‌زودی ادامه می‌یابد و امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۵ همه مسیرها وارد مدار بهره‌برداری شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه همچنین به محدودیت‌های مالی اشاره کرد و بیان داشت: برای تکمیل پروژه امام علی دو، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که بخشی از آن تأمین شده و بقیه نیز در حال پیگیری است تا بدون وقفه ادامه یابد.

داودی ضمن تأکید بر اهمیت همکاری مردم محلی گفت: واگذاری زمین‌های مورد نیاز برای خطوط انتقال و مشارکت در اجرای پروژه‌ها می‌تواند روند تکمیل را سرعت بخشد و زمینه ارائه خدمات پایدار و مطمئن به روستاها را فراهم کند.

وی در پایان تصریح کرد: با پیگیری مسئولان استانی و همراهی مردم، امیدواریم تمام پروژه‌های آب‌رسانی در بخش فیروزآباد در زمان مقرر تکمیل و مشکلات تأمین آب شرب این منطقه برطرف شود.