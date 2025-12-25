  1. استانها
پروژه‌های آب‌رسانی فیروزآباد تا پایان ۱۴۰۵ تکمیل می‌شود

کرمانشاه- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه اعلام کرد پروژه‌های آب‌رسانی به بیش از صد روستای بخش فیروزآباد تا پایان سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا داودی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری بخش فیروزآباد با حضور منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، به تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های آب‌رسانی در این بخش پرداخت و گفت: در مجموع بیش از ۳۰۰ کیلومتر خطوط انتقال و ۴۲ ایستگاه پمپاژ برای ۱۱۸ روستا اجرا شده و تلاش می‌کنیم این پروژه‌ها به صورت مرحله‌ای و با کیفیت به بهره‌برداری برسند.

وی افزود: پروژه امام علی و فاز دوم آن، از مهم‌ترین طرح‌های آب‌رسانی بخش فیروزآباد است که تاکنون ۶ مخزن از ۱۲ مخزن آن تکمیل شده و پیشرفت فیزیکی پروژه به حدود ۸۰ درصد رسیده است. بخش باقی‌مانده پروژه با همکاری سپاه استان و تأمین لوله‌ها به‌زودی ادامه می‌یابد و امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۵ همه مسیرها وارد مدار بهره‌برداری شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه همچنین به محدودیت‌های مالی اشاره کرد و بیان داشت: برای تکمیل پروژه امام علی دو، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که بخشی از آن تأمین شده و بقیه نیز در حال پیگیری است تا بدون وقفه ادامه یابد.

داودی ضمن تأکید بر اهمیت همکاری مردم محلی گفت: واگذاری زمین‌های مورد نیاز برای خطوط انتقال و مشارکت در اجرای پروژه‌ها می‌تواند روند تکمیل را سرعت بخشد و زمینه ارائه خدمات پایدار و مطمئن به روستاها را فراهم کند.

وی در پایان تصریح کرد: با پیگیری مسئولان استانی و همراهی مردم، امیدواریم تمام پروژه‌های آب‌رسانی در بخش فیروزآباد در زمان مقرر تکمیل و مشکلات تأمین آب شرب این منطقه برطرف شود.

