افتتاح و کلنگ زنی ۱۲۷ طرح طی هفته دولت در کهگیلویه

به گزارش خبزنگار مهر، سید ایرج کاظمی‌جو شامگاه پنج شنبه در نشست تکریم خبرنگاران اظهار کرد: در یک سال اخیر روند پروژه‌ها در شهرستان کهگیلویه سرعت گرفت.

وی افزود: پروژه تأمین آب حومه غربی که قبلاً ۱۵ درصد پیشرفت داشت هم اکنون به ۴۰ درصد رسیده است.

فرماندار کهگیلویه بیان کرد: بنا به روایت متولیان پروژه‌های آب در یکسال اخیر به پیشرفت مطلوب رسید.

وی در خصوص انتقال آب آشامیدنی از رودخانه گندمکار گفت: این پروژه با همت دولت و پیگیری نماینده مردم در مجلس همه پیوست‌ها از جمله ماده ۲۳ را دارد.

کاظمی جو همچنین از کلنگ‌زنی و افتتاح ۱۲۷ پروژه طی هفته دولت خبر داد و گفت: عملیات اجرایی چهار پروژه به نمایندگی از سایر پروژه‌ها اول شهریور ماه آغاز خواهد شد و سه پروژه نیز به بهره‌برداری می‌رسد.

وی از کلنگ‌زنی اتصال جاده دم عباس به زیرنا، کلنگ‌زنی گلخانه در راک، روکش یک کیلومتر از محور کوه پات، کلنگ‌زنی مجتمع خدمات رفاهی سوق، افتتاح نیروگاه خورشیدی دشت مازه، افتتاح ساختمان اداری شبکه بهداشت و افتتاح آب شرب روستای کلات در هفته دولت نام برد.