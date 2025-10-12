هشدار ناایمن بودن چند ساختمان اداری در کهگیلویه

به گزارش خبرنگار مهر، سید ایرج کاظمیجو شامگاه یکشنبه در شورای اداری شهرستان با تأکید بر لزوم پاسخگویی و اقدام عملی دستگاهها، خواستار تسریع در اجرای تعهدات شد.
وی با اشاره به وعده آسفالت جاده روستای رودچک توسط پیمانکار راهداری، گفت: قرار بود امروز عملیات آغاز شود و سپس به جاده دژکوه برسد، اما طبق پیگیریها این وعده عملی نشده و مردم همچنان چشمانتظارند.
فرماندار کهگیلویه خواستار بهسازی مسیر منتهی به قبر شهید پیرسته در روستای ایوک شد و افزود: این مسیر باید در شأن شهید و اهالی روستا ساماندهی شود.
وی همچنین بر رفع موانع آبرسانی به روستای بهشتآباد سوق تأکید کرد و گفت: مردم این منطقه با کمبود آب مواجهاند و انتظار دارند مسئولان با جدیت پیگیر باشند.
کاظمی جو خواستار پیگیری اجرای طرح هادی روستاهای سوق شد و اظهار کرد: نباید فرصتها را از دست داد؛ طرحهای نیمهتمام باید تعیینتکلیف شوند.
وی بر ضرورت فعالسازی پروژه سد کوهبرد و طرح گلخانه راک تأکید کرد و گفت: این پروژهها ظرفیت اشتغال و توسعه دارند و نباید راکد بمانند.
فرماندار کهگیلویه با اشاره به مشکلات فاضلاب در مسکن ملی و پروژه ۸۴۸ واحدی، خواستار ورود جدی متولیان شد و گفت: طرح جوانی جمعیت نیز باید از حالت شعار خارج و در عمل حمایت شود.
وی نسبت به ناایمن بودن ساختمانهای شهرداری، ثبت احوال و تأمین اجتماعی هشدار داد و گفت: سلامت کارکنان و اربابرجوع در خطر است؛ باید چارهاندیشی شود.
کاظمی جو با تأکید بر آموزش رشتههای مورد نیاز پتروشیمی در مراکز فنی و حرفهای گفت: استخدام حتی یک نفر بدون آزمون و ضابطه ممنوع است؛ عدالت در جذب نیرو باید رعایت شود.
