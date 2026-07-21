معصومیت شهدای دبستان میناب در قاب هنرمندان بین المللی در باکو

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: در این نمایشگاه ۳۸ اثر هنری از ۲۹ هنرمند از ۷ کشور ایران، گرجستان، عراق، هند، ژاپن، اوکراین و سوئد با الهام از مضامین صلح، معصومیت، انسانیت، گفتگوی فرهنگی و طبیعت به نمایش درآمده است.

«مجتبی دمیرچی لو» سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو طی سخنانی در مراسم گشایش این نمایشگاه، با تشکر از هنرمندان و دست اندرکاران برپایی آن، از هنر به عنوان کانونی برای تقویت همزیستی مسالمت آمیز جامعه بشری و تلاش جمعی برای استقرار صلح و ثبات در جهان نام برد و اظهار امیدواری کرد با بهره گیری از ظرفیت هنر و غلبه نگاه انسانی به روابط بین الملل، جلوی جنگ و تجاوز گرفته شود.

ارشاد حسین مدیر گالری هنری First Wish نیز برگزاری این نمایشگاه را بخشی از برنامه تور جهانی نمایشگاه های خود خواند و گفت برگزاری این نمایشگاه تحت عنوان «میناب ۱۶۸: ادای احترام به معصومیت» با هدف جلب توجه جامعه جهانی به فاجعه مدرسه میناب، صورت گرفته است.