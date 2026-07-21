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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۱

معصومیت شهدای دبستان میناب در قاب هنرمندان بین المللی در باکو

معصومیت شهدای دبستان میناب در قاب هنرمندان بین المللی در باکو

نمایشگاه «میناب ۱۶۸: ادای احترام به معصومیت» با حضور سفیر ایران در باکو آغاز به کار کرد.

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: در این نمایشگاه ۳۸ اثر هنری از ۲۹ هنرمند از ۷ کشور ایران، گرجستان، عراق، هند، ژاپن، اوکراین و سوئد با الهام از مضامین صلح، معصومیت، انسانیت، گفتگوی فرهنگی و طبیعت به نمایش درآمده است.

«مجتبی دمیرچی لو» سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو طی سخنانی در مراسم گشایش این نمایشگاه، با تشکر از هنرمندان و دست اندرکاران برپایی آن، از هنر به عنوان کانونی برای تقویت همزیستی مسالمت آمیز جامعه بشری و تلاش جمعی برای استقرار صلح و ثبات در جهان نام برد و اظهار امیدواری کرد با بهره گیری از ظرفیت هنر و غلبه نگاه انسانی به روابط بین الملل، جلوی جنگ و تجاوز گرفته شود.

ارشاد حسین مدیر گالری هنری First Wish نیز برگزاری این نمایشگاه را بخشی از برنامه تور جهانی نمایشگاه های خود خواند و گفت برگزاری این نمایشگاه تحت عنوان «میناب ۱۶۸: ادای احترام به معصومیت» با هدف جلب توجه جامعه جهانی به فاجعه مدرسه میناب، صورت گرفته است.

معصومیت شهدای دبستان میناب در قاب هنرمندان بین المللی در باکو

معصومیت شهدای دبستان میناب در قاب هنرمندان بین المللی در باکو

کد مطلب 6894338

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