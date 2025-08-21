  1. بین الملل
مقاومت عراق: دستمان روی ماشه است؛نمی‌توان به وعده آمریکا اعتماد کرد

کمیته هماهنگی گروه‌های مقاومت عراقی تاکید کرد که دستان رزمندگان وفادار مقاومت برای دفاع از عراق و مردمش روی ماشه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، کمیته هماهنگی گروه‌های مقاومت عراقی روز پنجشنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد که آمریکا، سیاست‌های بدخواهانه خود علیه ملت‌ها را تغییر نخواهد داد و نمی‌توان به وعده‌های آن اعتماد کرد.

این بیانیه می‌افزاید: دستان رزمندگان وفادار مقاومت عراق همچنان برای دفاع از عراق و مردمش روی ماشه است.

در این بیانیه همچنین آمده است: آمریکا نیروهایش را به مکان‌هایی که امن‌تر می‌پندارد منتقل کرده و تعداد نیروهایش را در مقرها کاهش داده است، اما در مقابل پرواز جنگنده‌ها و هواپیماهای بدون سرنشین خود را در حریم هوایی عراق افزایش داده و این امر بیانگر اصرار آمریکا برای نقض حاکمیت عراق و نادیده گرفتن اراده عراقی‌ها است.

کمیته هماهنگی گروه‌های مقاومت عراقی از سازمان‌های دولتی و پارلمان عراق خواست که بر استقرار نیروهای اشغالگر آمریکایی در عراق نظارت و خروج واقعی آن‌ها را تضمین کنند تا حاکمیت کامل عراق بر زمین و آسمان‌اش محقق شود.

