به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، کمیته هماهنگی گروه‌های مقاومت عراقی روز پنجشنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد که آمریکا، سیاست‌های بدخواهانه خود علیه ملت‌ها را تغییر نخواهد داد و نمی‌توان به وعده‌های آن اعتماد کرد.

این بیانیه می‌افزاید: دستان رزمندگان وفادار مقاومت عراق همچنان برای دفاع از عراق و مردمش روی ماشه است.

در این بیانیه همچنین آمده است: آمریکا نیروهایش را به مکان‌هایی که امن‌تر می‌پندارد منتقل کرده و تعداد نیروهایش را در مقرها کاهش داده است، اما در مقابل پرواز جنگنده‌ها و هواپیماهای بدون سرنشین خود را در حریم هوایی عراق افزایش داده و این امر بیانگر اصرار آمریکا برای نقض حاکمیت عراق و نادیده گرفتن اراده عراقی‌ها است.

کمیته هماهنگی گروه‌های مقاومت عراقی از سازمان‌های دولتی و پارلمان عراق خواست که بر استقرار نیروهای اشغالگر آمریکایی در عراق نظارت و خروج واقعی آن‌ها را تضمین کنند تا حاکمیت کامل عراق بر زمین و آسمان‌اش محقق شود.