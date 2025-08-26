  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۲۶

رایزنی عراق با آمریکا درباره کاهش نیروها در پایگاه «عین الاسد»

رئیس پارلمان عراق در دیدار با اعضای یک هیئت آمریکایی در خصوص کاهش نیروهای این کشور در پایگاه عین الاسد صحبت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، محمود المشهدانی رئیس پارلمان عراق با اعضای یک هیئت آمریکایی از جمله کاردار سفارت آمریکا در این کشور دیدار کرد.

المشهدانی در نشست مذکور در خصوص کاهش نیروهای آمریکایی در پایگاه عین الاسد رایزنی کرد.

دو طرف همچنین در خصوص محدود کردن فعالیت‌های این نیروها به داخل اقلیم کردستان عراق در راستای تحولات میدانی و تقویت حاکمیت ملی این کشور و با توجه به ثبات امنیتی در عراق رایزنی کردند.

در این نشست تاکید شد که گسترش روابط عراق با همسایگانش رکن اصلی تقویت ثبات منطقه‌ای و نهادینه کردن اصل همزیستی مسالمت آمیز در راستای ترسیم آینده ملت عراق و ملت‌های منطقه به شمار می‌رود.

پیش از این نیروهای آمریکایی روند انتقال تجهیزات جنگی خود را از پایگاه عین الاسد عراق آغاز کرده بودند.

این اقدام در چارچوب توافق‌نامه‌های امضا شده میان بغداد و واشنگتن با هدف پایان دادن به حضور رزمی آمریکا در عراق تا نیمه سپتامبر ۲۰۲۵ صورت گرفت.

