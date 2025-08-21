به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «جان سوینی‌» وزیر اول اسکاتلند گفت که اقدامات بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل در نوار غزه معادل نسل‌کشی است و حمله زمینی به شهر غزه آن را تشدید خواهد کرد.

وی افزود: دولت بریتانیا باید پارلمان را فرا بخواند، اسرائیل را تحریم و فوراً تمام فروش‌های تسلیحاتی به آن را متوقف کند.

سوینی قبلاً نیز در اظهاراتی گفته بود که کاملاً واضح است در فلسطین نسل‌کشی رخ داده است و نمی‌توان آن را انکار کرد.

شمار شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ تاکنون به بیش از ۶۱ هزار و ۹۴۴ نفر رسیده است و تنها در شبانه‌روز گذشته، ده‌ها جسد دیگر به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شد و شمار مجروحان نیز از مرز ۱۵۶ هزار نفر گذشته است.