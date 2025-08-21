  1. بین الملل
  2. اروپا
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱:۱۶

اسکاتلند: اقدامات نتانیاهو در غزه معادل نسل‌کشی است

اسکاتلند: اقدامات نتانیاهو در غزه معادل نسل‌کشی است

وزیر اول اسکاتلند گفت که اقدامات نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در غزه معادل نسل‌کشی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «جان سوینی‌» وزیر اول اسکاتلند گفت که اقدامات بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل در نوار غزه معادل نسل‌کشی است و حمله زمینی به شهر غزه آن را تشدید خواهد کرد.

وی افزود: دولت بریتانیا باید پارلمان را فرا بخواند، اسرائیل را تحریم و فوراً تمام فروش‌های تسلیحاتی به آن را متوقف کند.

سوینی قبلاً نیز در اظهاراتی گفته بود که کاملاً واضح است در فلسطین نسل‌کشی رخ داده است و نمی‌توان آن را انکار کرد.

شمار شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ تاکنون به بیش از ۶۱ هزار و ۹۴۴ نفر رسیده است و تنها در شبانه‌روز گذشته، ده‌ها جسد دیگر به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شد و شمار مجروحان نیز از مرز ۱۵۶ هزار نفر گذشته است.

کد خبر 6567426

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها