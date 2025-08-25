موضع منفعلانه ایتالیا در قبال ترور خبرنگاران در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، آنتونیو تاجانی وزیر امور خارجه ایتالیا امروز دوشنبه پس از شهادت ۵ روزنامه‌نگار در حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستانی در جنوب نوار غزه بدون محکوم کردن ادامه جنایت‌های اشغالگران گفت که رژیم اسرائیل باید امنیت خبرنگاران در غزه را تضمین کند.

وزیر امور خارجه ایتالیا با اشاره به بیانیه مشترک هفته گذشته ۲۷ کشور گفت: در مورد رسانه‌ها در غزه، ما پیش از این سندی را به همراه بسیاری از کشورهای دیگر تصویب کرده‌ایم. موضع ما در مورد آزادی مطبوعات بدون تغییر باقی مانده است.

به گزارش خبرگزاری ANSA، آنتونیو تاجانی با اتخاذ موضعی صرفاً لفظی و منفعلانه در قبال جنایت‌های اشغالگران صهیونیست، گفت: ما معتقدیم که تضمین امنیت خبرنگاران مهم است و روزنامه‌نگاران نیز می‌توانند کار خود را در نوار غزه انجام دهند!

ارتش اشغالگر صهیونیستی بار دیگر با ارتکاب جنایتی تازه علیه اصحاب رسانه، «محمد سلامه» تصویربردار شبکه الجزیره را به همراه چند خبرنگار دیگر در غزه به شهادت رساند. این جنایت موجی از محکومیت‌های جهانی را در پی داشته است.

شبکه الجزیره اعلام کرد که با شهادت سلامه، شمار شهدای این شبکه در جریان جنگ غزه به ۱۰ نفر رسیده و در مجموع، ۲۴۰ خبرنگار از آغاز جنگ به شهادت رسیده‌اند.

این شبکه گزارش داد: جنگ غزه، خونین‌ترین نبرد تاریخ معاصر برای خبرنگاران به شمار می‌رود.

دیده‌بان حقوق بشر اروپا- مدیترانه نیز اعلام کرد که حمله به خبرنگاران و تیم‌های امدادی در بیمارستان ناصر یک دام حساب‌شده بود که با پرواز پهپادهای اسرائیلی در ارتفاع پایین و هدایت اطلاعاتی دقیق انجام شد.

این سازمان تأکید کرد که چنین حملاتی نه تصادفی، بلکه بخشی از سیاست تکراری و مستند رژیم اشغالگر در مناطق مختلف غزه است.