  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۱۱

تازه‌ترین تحولات اقلیم کردستان عراق؛

درگیری‌های خونین در سلیمانیه؛ حمله به مقر رئیس حزب اتحادیه میهنی+ فیلم

پس از صدور حکم بازداشت برای «لاهور شیخ جنگی» رئیس «حزب خلق» و از شخصیت‌های بانفوذ در اقلیم کردستان، شهر سلیمانیه شاهد درگیری‌های خونین بوده و خانه «پافل طالبانی» هدف حمله پهپادی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العهد عراق تصاویری از حمله پهپادی به محل اقامت «پافل طالبانی» رئیس حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق در منطقه «دباشان» سلیمانیه منتشر کرد.

شبکه تلویزیونی العهد اعلام کرد که محل اقامت طالبانی هدف سه حمله پهپادی قرار گرفته و پدافند هوایی مستقر در محل اقامت او در سلیمانیه با پهپادهای انفجاری مقابله کرد. یکی از پهپادها نزدیک دانشگاه سلیمانیه سرنگون شد.


این حمله پس از آن صورت گرفت که روز گذشته دادگاه سلیمانیه حکم بازداشت لاهور شیخ جنگی رئیس «حزب خلق» و از شخصیت‌های بانفوذ در اقلیم کردستان را به اتهام ایجاد آشوب و تنش صادر کرد و پلیس سلیمانیه نیز اعلام کرد که حکم دادگاه را اجرا می‌کند.

بر اساس گزارش العهد، همه ورودی‌های شهر سلیمانیه بسته شد و همزمان پهپادها در آسمان این استان در حال پرواز هستند.

رسانه‌های عراقی اعلام کردند که در پی خودداری شیخ جنگی از تسلیم شدن به نیروهای امنیتی وابسته به اتحادیه میهنی کردستان هم اکنون درگیری شدیدی در اطراف محل اقامت وی در هتل لاله زار شهر سلیمانیه در جریان است و درگیری‌ها به دیگر مناطق شهر سلیمانیه کشیده شده است.


تصاویری نیز منتشر شده است که نشان می دهد دود ناشی از ادامه درگیری ها مقابل محل اقامت لاهور شیخ جنکی، آسمان سلیمانیه را پوشانده است.

