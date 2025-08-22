واکنش بارزانی به درگیری های شدید در سلیمانیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق به تحولات سلیمانیه واکنش نشان داد

وی امروز جمعه تاکید کرد که درگیری ها در سلیمانیه، امنیت اقلیم کردستان را تهدید می کند و باید خیلی فوری متوقف شود.

بارزانی اعلام کرد: تنش‌ها و درگیری‌ها در سلیمانیه، امنیت و ثبات اقلیم کردستان عراق را هدف قرار می‌دهد. همه باید این را بدانند و این درگیری‌ها را فوراً متوقف کنند و مانع این شوند که جوانان قربانی شوند.

نخست وزیر اقلیم کردستان عراق گفت که هر مشکلی یا اختلافی باید از راه‌های قانونی حل شود.

بارزانی تاکید کرد که با همه طرف‌ها برای پایان این تنش‌ها و جلوگیری از ریخته شدن خون و خشونت رایزنی خواهد کرد.

گفتنی است خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که در جریان درگیری‌ها در شهر سلیمانیه که به بازداشت «لاهور شیخ جنگی» رئیس حزب «جبهه خلق» و از شخصیت‌های بانفوذ در اقلیم کردستان عراق منجر شد، سه نفر از نیروهای پلیس کشته و دست‌کم ۱۹ نفر بازداشت شدند.

رسانه های وابسته به حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق صبح امروز جمعه از بازداشت لاهور شیخ جنگی و برادرش در شهر سلیمانیه خبر دادند.

لاهور شیخ جنگی پیش از بازداشت خواستار قیام علیه حزب اتحادیه میهنی کردستان شده بود.

شبکه تلویزیونی العربیه به نقل از یک منبع امنیتی اعلام کرد که در پی بازداشت «لاهور شیخ جنگی» و برادرش درگیری‌های بوجود آمده در سلیمانیه پایان یافت.