یک کشته و ۷ مصدوم در تصادف ون و کامیونت ایسوزو در سمیرم

عباس عابد، در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع یک حادثه رانندگی در محور سمیرم – یاسوج خبر داد و اظهار کرد: ساعت ۵:۱۰ بامداد روز پنجشنبه ۳۱ مردادماه، برخورد یک دستگاه ون با کامیونت ایسوزو در گردنه خاک نسوز به مرکز اورژانس گزارش شد.

وی افزود: در این حادثه، یک مرد ۵۵ ساله جان خود را از دست داد و هفت نفر شامل چهار کودک بین دو تا یازده سال و سه مرد دچار مصدومیت شدند.

عابدی با اشاره به اعزام سریع نیروهای امدادی گفت: سه کد اورژانس ۱۱۵ و یک کد از جمعیت هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شدند و مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی، به بیمارستان سیدالشهدا (ع) سمیرم منتقل شدند.