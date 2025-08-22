  1. استانها
  2. کردستان
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۱۶

رهاسازی ۳ قطعه کبک در سقز

رهاسازی ۳ قطعه کبک در سقز

سقز- رهاسازی سه قطعه کبک مکشوفه از متخلفان شکار و صید غیرمجاز در زیستگاه این پرنده در شهرستان سقز انجام شد.

دریافت 7 MB
کد خبر 6567491

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها