رژیم صهیونیستی از آغاز مرحله دوم اشغال غزه خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی چهارشنبهشب اعلام کرد که نیروهای این رژیم وارد مرحله دوم عملیات موسوم به «ارابههای گدعون» شدهاند.
به گفته او، ارتش در اطراف شهر غزه در حال اجرای مأموریتهای جدید است و حملات علیه مواضع حماس تشدید خواهد شد.
وی افزود: عملیات مقدماتی برای آغاز این حملات هماکنون در حال انجام است.
در همین راستا، «یسرائیل کاتز» وزیر جنگ کابینه نتانیاهو، طرح ارائهشده توسط «ایال زمیر» رئیس ستاد ارتش و فرماندهان عالیرتبه نظامی این رژیم را تصویب کرده و آن را «ارابههای گدعون ۲» نام نهاده است.
کاتز اعلام کرد که این طرح ادامه همان عملیات پیشین است؛ مرحلهای که به ادعای او موجب تسلط ارتش بر ۷۵ درصد نوار غزه و نابودی بخش بزرگی از زیرساختهای زمینی و زیرزمینی حماس شد.
وی مدعی شد هدف از این عملیات جدید، شکست کامل حماس، آزادی اسرای اسرائیلی، خلع سلاح گروههای مقاومت، تبعید رهبران حماس، غیرنظامی کردن غزه و ایجاد شرایط امنیتی پایدار برای شهرکهای صهیونیستی است.
این در حالی است که بنا بر گزارشها، بخش زیادی از مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی و حدود ۷۱ درصد از جامعه اسرائیل، مخالف ادامه جنگ هستند و بر توافق با حماس برای آزادی اسیران تأکید دارند.
نظر شما