به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای گذشته شورای صنفی کل دانشجویان دانشگاه تهران اعلام کرده بود که معاون آموزشی دانشگاه به تمامی دانشکدهها اختیار داده است که امکان برگزاری جلسات دفاع از پایاننامهها تا تاریخ ۱۲ مهرماه برای دانشجویان فراهم باشد.
ولی روز گذشته این شورا اعلام کرد که تاکنون هیچیک از دانشکدهها چنین ابلاغی از سوی معاون آموزشی دانشگاه تهران دریافت نکردهاند.
شورای صنفی کل دانشگاه تهران ضمن تاکید بر لزوم پایبندی مسئولین به وعدههای اعلامشده، مصرانه پیگیر رفع هرگونه ابهام و صدور بخشنامه رسمی در این خصوص است. شورا همچنین از تمامی دانشجویان دعوت میکند موارد احتمالی مغایرت یا مشکلات اجرایی در دانشکدهها را گزارش کنند تا در اسرع وقت پیگیریهای لازم صورت گیرد و تاکید میکند که تداوم چنین تعللها و وعدههای غیرمحقق، آسیب جدی به اعتماد جامعه دانشگاهی وارد خواهد کرد.
