رضا بهراملو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت گسترده اراضی استان همدان برای اجرای طرح‌های آبخیزداری اظهار کرد: براساس نقشه‌های مطالعات توجیهی، مساحت اراضی مستعد عملیات آبخیزداری در همدان به بیش از یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه اراضی ملی همدان ۷۳۵ هزار هکتار است، افزود: استان همدان یک استان مرتعی است و بر اساس آخرین نقشه پوشش گیاهی، سطح مراتع آن ۶۶۵ هزار و ۹۰۹ هکتار است که حدود ۴۳ درصد مساحت استان و کمتر از یک درصد مراتع کشور را شامل می‌شود.

بهراملو خاطرنشان کرد: این مراتع سالانه ۱۰۹ هزار تن علوفه مرتعی تولید می‌کنند که معادل سه درصد کل تولید علوفه مرتعی کشور است.

وی افزود: تاکنون مطالعات اجرایی آبخیزداری برای ۹۱۱ هزار و ۳۷۵ هکتار از اراضی مستعد استان تکمیل و در ۳۶۹ هزار و ۸۲۴ هکتار نیز عملیات اجرایی انجام شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان با اشاره به آغاز برنامه‌های آبخیزداری از سال ۱۳۷۱ تاکنون، گفت: این طرح‌ها سالانه از بروز خسارات ناشی از ۹۶ میلیون مترمکعب سیلاب جلوگیری کرده و زمینه استفاده مفید از ۲۸ میلیون مترمکعب سیلاب و کنترل ۷۰۰ هزار تن رسوب را فراهم کرده است.