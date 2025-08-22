  1. استانها
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۵۲

بیش از یک‌میلیون هکتار از اراضی همدان ظرفیت آبخیزداری دارند

همدان-رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان گفت: بیش از یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی این استان مستعد اجرای عملیات آبخیزداری بوده که تاکنون بخش قابل‌توجهی از آن وارد فاز عملیاتی شده است.

رضا بهراملو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت گسترده اراضی استان همدان برای اجرای طرح‌های آبخیزداری اظهار کرد: براساس نقشه‌های مطالعات توجیهی، مساحت اراضی مستعد عملیات آبخیزداری در همدان به بیش از یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه اراضی ملی همدان ۷۳۵ هزار هکتار است، افزود: استان همدان یک استان مرتعی است و بر اساس آخرین نقشه پوشش گیاهی، سطح مراتع آن ۶۶۵ هزار و ۹۰۹ هکتار است که حدود ۴۳ درصد مساحت استان و کمتر از یک درصد مراتع کشور را شامل می‌شود.

بهراملو خاطرنشان کرد: این مراتع سالانه ۱۰۹ هزار تن علوفه مرتعی تولید می‌کنند که معادل سه درصد کل تولید علوفه مرتعی کشور است.

وی افزود: تاکنون مطالعات اجرایی آبخیزداری برای ۹۱۱ هزار و ۳۷۵ هکتار از اراضی مستعد استان تکمیل و در ۳۶۹ هزار و ۸۲۴ هکتار نیز عملیات اجرایی انجام شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان با اشاره به آغاز برنامه‌های آبخیزداری از سال ۱۳۷۱ تاکنون، گفت: این طرح‌ها سالانه از بروز خسارات ناشی از ۹۶ میلیون مترمکعب سیلاب جلوگیری کرده و زمینه استفاده مفید از ۲۸ میلیون مترمکعب سیلاب و کنترل ۷۰۰ هزار تن رسوب را فراهم کرده است.

