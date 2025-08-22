  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۰۰

سلیمانی: گروه موزه‌های دفینه صاحب کتابخانه تخصصی می‌شود

سلیمانی: گروه موزه‌های دفینه صاحب کتابخانه تخصصی می‌شود

مدیرعامل گروه موزه‌های دفینه از افتتاح کتابخانه تخصصی مدیریت موزه و میراث فرهنگی به مناسبت سالروز تولد پیامبر اکرم (ص) در پردیس موزه‌ای دفینه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا سلیمانی، مدیرعامل مؤسسه موزه‌های دفینه گفت: این کتابخانه تخصصی در هفته وحدت و به مناسبت میلاد با سعادت حضرت پیامبر اکرم (ص) با حدود ۵ هزار جلد کتاب در حوزه‌های میراث فرهنگی، موزه داری، هنر، مرمت، باستان شناسی و تاریخ افتتاح و در اختیار علاقه مندان قرار می‌گیرد.

سلیمانی با اعلام اینکه برای استفاده کنندگان یک مخزن کتاب و دو قرائت خانه در نظر گرفته شده است، گفت: عضویت در این کتابخانه برای همگان میسر و در دسترس خواهد بود و افراد و پژوهشگران می‌توانند ضمن مراجعه به طبقه منفی یک ساختمان پردیس موزه دفینه از این فضای ایجاد شده استفاده کنند.

کد خبر 6567628

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها