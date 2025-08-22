به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در نماز جمعه برازجان با اشاره به جایگاه مسجد در اسلام اظهار کرد: در روز جهانی مسجد و سالروز رحلت پیامبر رحمت (ص)، شایسته است که به جایگاه رفیع مسجد در اسلام توجه کنیم.

وی مسجد را خانه خدا، محل نزول رحمت الهی، محل صفای دل‌ها و آرامش جان‌ها دانست و افزود: در مسجد، علم آموخته می‌شود، اخلاق نهادینه می‌گردد، و روح بندگی در جان‌ها دمیده می‌شود.

امام جمعه دشتستان خاطرنشان کرد: نخستین اقدام پیامبر پس از هجرت، ساخت مسجد بود تا نشان دهد که مسجد، فقط محل عبادت نیست، بلکه مرکز تربیت، همبستگی، و تصمیم‌گیری امت اسلامی است.

وی با تسلیت ۲۸ صفر سالروز رحلت نبی اکرم (ص) تصریح کرد: سیره پیامبر اکرم، سرشار از حمایت از مظلومان و مستضعفان بود. او در جامعه‌ای ظهور کرد که ظلم، تبعیض، و تحقیر انسان‌ها رایج بود؛ اما با پیام توحید، کرامت انسانی را احیا کرد.

مصلح با بیان اینکه پیامبر، بردگان را آزاد کرد، یتیمان را نوازش نمود و فقرا را گرامی داشت افزود: او نه‌تنها با ظلم فردی، بلکه با ساختارهای ظالمانه اجتماعی و با تبعیض طبقاتی، با تحقیر زنان، و با بی‌عدالتی اقتصادی نیز مبارزه کرد.

سکوت در برابر ظلم، خیانت به حقیقت است

وی با تسلیت شهادت امام حسن مجتبی (ع) اضافه کرد: امام حسن علیه‌السلام جایگاه اهل البیت (ع) را یادآوری کرد و نشان داد که سکوت در برابر ظلم، خیانت به حقیقت است. اگر مردم اهل بصیرت باشند، صدای حق را از میان غوغای باطل خواهند شنید.

مصلح با تسلیت شهادت امام رضا (ع) بیان کرد: امامت، نه منصبی بشری است، نه جایگاهی که با رأی مردم حاصل شود. امامت، عهدی الهی است، نوری از جانب رب‌العالمین و مقامی است که عقل‌ها از درک ژرفای آن ناتوان‌اند.

امام جمعه دشتستان با اشاره به بحران آب در برخی محله‌ها، اظهار کرد: یکی از مسائل مهمی که امروز مردم عزیز ما با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بحران آب در برخی محله‌های شهر است.

کمبود آب

وی گفت: متأسفانه گزارش‌هایی رسیده که نشان می‌دهد در برخی مناطق، آب شرب به‌درستی تأمین نمی‌شود و خانواده‌هایی با مشکلات جدی مواجه‌اند. آیا روا است که در گرمای تابستان، خانواده‌ای برای یک قطره آب، چشم‌انتظار تانکر باشد؟

حجت‌الاسلام مصلح بیان کرد: زیبنده ما نیست که مردم در تأمین ابتدایی‌ترین نیاز خود، درمانده باشند و از مسئولان فرمانداری، اداره آبفا و سایر نهادهای مرتبط انتظار می‌رود با جدیت و احساس مسئولیت، برای حل این بحران اقدام عاجل کنند.

وی ادامه داد: در کنار اقدامات زیرساختی، باید از راهکارهای فوری نظیر توزیع آب از طریق تانکرهای سیار، استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌ها و نهادهای خدماتی و جلب مشارکت خیرین و گروه‌های جهادی برای تأمین آب اضطراری بهره گرفت.

امام جمعه دشتستان تاکید کرد: این مسئله، فقط یک مشکل خدماتی نیست؛ بلکه آزمونی برای سنجش همدلی، مسئولیت‌پذیری و عدالت اجتماعی است و از همه مردم عزیز نیز می‌خواهیم با صبر، همیاری و مطالبه‌گری مؤدبانه، در کنار مسئولان باشند تا این مشکل با سرعت و دقت رفع شود.

مشارکت در پویش «ایران همدل»

وی با دعوت به مشارکت در پویش «ایران همدل» گفت: در این روزهای سخت که ملت مظلوم غزه زیر آوار ظلم و جنایت صهیونیست‌ها قرار دارد، وظیفه انسانی و دینی ماست که در کنار دعا و حمایت معنوی، با کمک‌های مالی خود نیز مرهمی باشیم بر زخم‌های آنان.

مصلح افزود: پویش «ایران همدل» فرصتی است برای همدلی و یاری‌رسانی. از همه شما عزیزان دعوت می‌کنم با مشارکت در این پویش، در تأمین غذا و آب برای مردم مظلوم غزه سهیم باشید.