مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد:

وقوع فقره ۵۶ فقره آتش سوزی در استان؛۸۶۸ هکتار جنگل طعمه حریق شد

یاسوج-مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد از وقوع ۵۶ فقره آتش سوزی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نظری در پیش اط خطبه‌های نماز جمعه شهر یاسوج اظهار کرد: از ابتدای امسال ۵۸ فقره آتش سوزی خبر داد که در این رابطه ۸۶۸ هکتار جنگل و مرتع دچار خسارت شده‌اند.

وی به نقش عامل انسانی در بروز این آتش سوزی‌ها اشاره کرد و افزود: اختلافات مرتعی دامداران، آتش زدن باقیمانده محصولات زراعی، آتش زدن پسماند زباله‌ها توسط شهرداری‌ها، جرقه‌های ناشی از اتصالات برق فشار قوی از علل انسانی و رعد و برق نیز از عوامل غیر انسانی در بروز این آتش سوزی‌ها در استان بوده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: تاکنون ۳ مورد از عوامل ایجاد آتش سوزی در استان شناسایی و تشکیل پرونده صورت گرفته است.

وی همچنین به کمبود نیروهای جنگلبان اشاره کرد و ادامه داد: فرسودگی ناوگان خودرویی، سخت گذر بودن مناطق، عدم همکاری دستگاه‌های ذیل ماده ۴۷ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع از دیگر چالش‌ها و مشکلات در مواجهه با آتش سوزی‌ها است.

نظری به ایجاد آتش بر در مکان‌های قابل احداث اشاره کرد و گفت: در محیط‌هایی که امکان احداث آتش بر بوده به مقدار ۶۵۰ کیلومتر ایجاد شد که اثر گذاری بسیار خوبی در آتش سوزی‌ها داشتند.

وی تاکید کرد: با توجه به کوهستانی و صعب العبور بودن مناطق، در صورت تأمین هزینه استقرار بالگرد می‌تواند نقش بسیار مهمی در هلی بورن نیروها و امکانات به خط آتش و در نتیجه کاهش سطح آسیب پذیری جنگل‌ها داشته باشد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد همچنین اضافه کرد: تعداد ۲۰ تیم واکنش سریع و ۱۰ تیم پشتیبانی در سطح استان تشکیل شده و برنامه‌های آموزشی و فرهنگ سازی تجهیز برخی دهیاران و همیاران طبیعت نیز صورت گرفته است.

