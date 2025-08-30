  1. دانش و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۰

علی بابا برای رقابت با انویدیا تراشه هوش مصنوعی می سازد

علی بابا برای رقابت با انویدیا تراشه هوش مصنوعی می سازد

به گفته منابع آگاه، علی بابا تراشه تازه ای ابداع کرده که کاربردی تر از محصولات قدیمی آن است و می تواند طیف وسیع تری از فعالیت های هوش مصنوعی را انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این تراشه که هم اکنون در مرحله آزمایش است توسط شرکت چینی علی بابا ساخته شده و با پردازشگر هوش مصنوعی پیشین این شرکت که توسط TSMC ساخته می شد، تضاد زیادی دارد. البته علی بابا به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخی نداده است. شرکت های فناوری و هوش مصنوعی چینی به شدت روی محصولات تولید داخل تمرکز کرده اند، زیرا انویدیا به عنوان غول تراشه سازی هوش مصنوعی جهان با چالش های رگولاتوری برای فروش محصولاتش در این کشور روبرو شده است.

دولت ترامپ صادرات تراشه H۲۰ انویدیا که قدرتمندترین پردازشگر هوش مصنوعی این شرکت برای بازار چین است را در سال جاری میلادی ممنوع کرد.

هرچند دولت آمریکا ماه گذشته به انویدیا اجازه داد فروش H۲۰ به چین را از سر گیرد، اما شرکت های چینی مشغول کار روی پردازشگرهای جایگزین H۲۰ هستند. از سوی دیگر دولت چین نیز به شرکت های بزرگ فناوری از جمله علی بابا و بایت دنس درباره خرید تراشه های مذکور فشار می آورد.

کد خبر 6574251

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها