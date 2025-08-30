علی بابا برای رقابت با انویدیا تراشه هوش مصنوعی می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این تراشه که هم اکنون در مرحله آزمایش است توسط شرکت چینی علی بابا ساخته شده و با پردازشگر هوش مصنوعی پیشین این شرکت که توسط TSMC ساخته می شد، تضاد زیادی دارد. البته علی بابا به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخی نداده است. شرکت های فناوری و هوش مصنوعی چینی به شدت روی محصولات تولید داخل تمرکز کرده اند، زیرا انویدیا به عنوان غول تراشه سازی هوش مصنوعی جهان با چالش های رگولاتوری برای فروش محصولاتش در این کشور روبرو شده است.

دولت ترامپ صادرات تراشه H۲۰ انویدیا که قدرتمندترین پردازشگر هوش مصنوعی این شرکت برای بازار چین است را در سال جاری میلادی ممنوع کرد.

هرچند دولت آمریکا ماه گذشته به انویدیا اجازه داد فروش H۲۰ به چین را از سر گیرد، اما شرکت های چینی مشغول کار روی پردازشگرهای جایگزین H۲۰ هستند. از سوی دیگر دولت چین نیز به شرکت های بزرگ فناوری از جمله علی بابا و بایت دنس درباره خرید تراشه های مذکور فشار می آورد.