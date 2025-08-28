انویدیا در مرز از دست دادن بازار چین

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از رویترز، شرکت هواوی تصمیم دارد تا پایان سال تولید را در واحدی مخصوص برای تراشه های هوش مصنوعی آغاز کند و از سوی دیگر واحدهای بیشتری در ۲۰۲۶ میلادی راه اندازی می شوند. به نوشته نشریه فایننشال تایمز این واحدها طوری طراحی شده اند تا به طور خاص از هواوی پشتیبانی کنند اما هنوز وضعیت مالکیت این واحدها هنوز مشخص نیست.

این نشریه اعلام کرده مجموع تولیدات این سه کارخانه بالقوه می‌تواند از ظرفیت تولید فعلی خطوط مشابه در شرکت SMIC، بزرگترین تولیدکننده تراشه چین، فراتر رود. SMIC تصمیم دارد سال آینده ظرفیت تولید تراشه های هفت نانومتری خود را دو برابر کند. هواوی بزرگترین مشتری این تراشه ها است.

در این میان چین کار روی تراشه های هوش مصنوعی را سرعت می بخشد و شرکت ها پردازشگرهایی می سازند که عملکردشان با تراشه H۲۰ انویدیا که دولت این کشور درباره آنها اظهار نگرانی کرده، رقابت می کند.