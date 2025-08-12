به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این اقدام احتمالاً تلاش‌های انویدیا برای جبران کاهش فروش محصولاتش در چین را با چالش جدی مواجه خواهد کرد. بنا بر گزارش‌ها، هشدارهایی برای مجموعه‌ای از شرکت‌های دولتی و خصوصی چین ارسال شده و از آن‌ها خواسته شده که از استفاده از تراشه‌های H۲۰، به‌ویژه در فعالیت‌های مرتبط با دولت یا امنیت ملی، خودداری کنند.

انویدیا در بیانیه‌ای اعلام کرده است که تراشه H۲۰ یک محصول نظامی نیست و در زیرساخت‌های دولتی نیز استفاده نمی‌شود. در این بیانیه آمده است: چین دارای ذخایر گسترده‌ای از تراشه‌های داخلی برای تأمین نیازهای خود است و هرگز برای عملیات‌های دولتی به تراشه‌های آمریکایی متکی نبوده است؛ همان‌گونه که دولت آمریکا نیز برای عملیات‌های خود به تراشه‌های چینی وابسته نیست.

این تحولات در حالی رخ داده که یکی از رسانه‌های دولتی چین نسبت به امنیت این تراشه‌ها ابراز نگرانی کرده است. در پاسخ، انویدیا تأکید کرده که تراشه‌های مذکور فاقد هرگونه در پشتی (Backdoor) هستند که امکان کنترل یا دسترسی از راه دور را فراهم کند.

به گفته منابع آگاه، دولت چین به برخی از شرکت‌های بزرگ فناوری این کشور، از جمله علی‌بابا و بایت‌دَنس، فشار آورده تا دلایل خود برای سفارش تراشه‌های H۲۰ را توضیح دهند و مشخص کنند چرا به جای استفاده از تراشه‌های داخلی، به سراغ این تراشه‌های آمریکایی رفته‌اند. در پی این فشارها، برخی از این شرکت‌ها تصمیم گرفته‌اند میزان سفارش خود از تراشه‌های H۲۰ را کاهش دهند.

گفتنی است ماه گذشته، دولت آمریکا ممنوعیت فروش تراشه H۲۰ به چین را لغو کرد. H۲۰ در حال حاضر پیشرفته‌ترین تراشه هوش مصنوعی است که انویدیا اجازه فروش آن به بازار چین را دارد. در همین حال، چین نیز تلاش دارد تا استفاده از فناوری‌های بومی از جمله تراشه‌های هوش مصنوعی ساخت شرکت هواوی را در سطح ملی گسترش دهد.