آمریکا راه تراشه سازی سامسونگ در چین را بست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سام موبایل، سامسونگ علاوه بر واحدهای تراشه سازی در کره جنوبی و آمریکا تراشه حافظه در چین را نیز می سازد. این واحدها به طور معمول برای تولید محصولات قدیمی به کار می روند. با این وجود محدودیت های صادراتی جدیدی که آمریکا وضع کرده توانایی شرکت برای تراشه سازی در چین را به شدت کاهش می دهد.

تجهیزات تولیدی آمریکا نقش مهمی در فرآیند تولید نیمه‌رساناها دارند. پیش‌تر، ایالات متحده به شرکت‌هایی مانند سامسونگ و SK Hynix اجازه داده بود که تجهیزات ساخت آمریکا را در کارخانه‌هایشان در چین دریافت کنند. این مجوز ها اکنون لغو شده اند. چنین تصمیمی بدان معناست که سامسونگ نمی تواند تجهیزات در کارخانه هایش در چین دریافت کند.

اکنون شرکت کره ای مجبور است از دولت آمریکا مجوز تجهیزات برای واحدهای مذکور را دریافت کند. البته هنوز مشخص نیست این مجوزها صادر شوند یا خیر. وزارت بازرگانی آمریکا نیز تائید کرده درخواست های دریافت مجوز برای فعالیت در واحدهای فعلی در چین داده می شود اما هیچ مجوزی برای ارتقای فناوری یا گسترش ظرفیت صادر نخواهد شد.

سامسونگ هنوز درباره این موضوع اظهار نظر نکرده اما به طور حتم تحولات را با دقت رصد می کند. چنین محدودیت هایی بخشی از جنگ وسیع تراشه بین آمریکا و چین هستند که طی آن تحریم های آمریکایی برای محدودسازی قابلیت تراشه سازی نیمه رساناهای پیشرفته بیشتر می شود.