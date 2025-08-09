از سرگیری صادرات تراشه انویدیا به چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آمریکا ماه گذشته ممنوعیتی که در آوریل سال جاری برای فروش تراشههای H۲۰ به چین وضع شده بود را لغو کرد.
این شرکت تراشه مذکور را به طور خاص برای بازار چین ساخته تا مرزهای تحریم صادراتی را رعایت کند. این در حالی بود که انویدیا هشدار داده بود تحریمها ۸ میلیارد دلار از فروش محصولات آن در سه ماهه منتهی به جولای را کاهش میدهد.
به گفته منابع آگاه جنسن هوانگ مدیر ارشد اجرایی این تراشه سازی چهارشنبه هفته گذشته بادونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد. اما سخنگوی انویدیا و کاخ سفید به درخواستها برای اظهار نظر در این باره خودداری کرده اند.
این شرکت قبلاً اعلام کرده بود در جولای از دولت آمریکا درخواست میکند تا فروش تراشههای مذکور به چین را از سر گیرد.
مشخص نیست که چه تعداد مجوز صادر شده، انویدیا اجازه دارد تراشههای H۲۰ را به کدام شرکتها ارسال کند و ارزش محمولههای مجاز چقدر است. البته این شرکت در آوریل پیش بینی کرد هزینههای مرتبط با تحریمها به ۵.۵ میلیارد دلار برسد. انویدیا در می ۲۰۲۵ اعلام کرد مقدار هزینههای مذکور که به دلیل تحریم صادرات تراشههای H۲۰ به چین ایجاد شده در سه ماهه نخست سال جاری میلادی یک میلیارد دلار کمتر از رقم پیش بینی بوده است زیرا توانسته برخی مواد را دوباره استفاده کند.
