سهم دولت آمریکا از فروش تراشه به چین توسط AMD وانویدیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، چنین اقدامی در تعامل با کاخ سفید تاکنون سابقه نداشته است.
دو شرکت در مقابل پرداخت ۱۵ درصد درآمد فروش تراشه هایشان به دولت آمریکا مجوز صادرات H۲۰ (متعلق به انویدیا) و MI۳۰۸( متعلق به AMD) به چین را دریافت می کنند. این توافق در حالی انجام میشود که تعرفههای وارداتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنان در اقتصاد جهانی بازتاب دارد و نشان میدهد کاخ سفید تمایل دارد از ایجاد استثنا بهعنوان ابزاری برای چانهزنی استفاده کند.
در این میان نشریه فایننشال تایمز گزارش داده بود جنسن هوانگ مدیر عامل انویدیا هفته گذشته با دونالد ترامپ دیدار کرده است. انویدیا در بیانیهای به این نشریه گفت: ما از قوانینی که دولت آمریکا برای مشارکت ما در بازارهای جهانی تعیین میکند، پیروی میکنیم.
ترامپ هفته گذشته گفته بود که بر واردات نیمههادیها و تراشهها ۱۰۰ درصد تعرفه اعمال خواهد کرد، مگر اینکه شرکتی در آمریکا این محصولات را تولید کند.
نشریه گاردین نیز در این باره نوشته است: دولت ترامپ هنوز مشخص نکرده چگونه از این سرمایه استفاده کند. به گفته یک مقام ناشناس، تراشه سازان برای دستیابی به مجوز صادرات به بازار چین با این توافقنامه، موافقت کرده اند.
نظر شما