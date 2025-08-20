انویدیا تراشه قدرتمندتری برای چین می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، در حال حاضر تراشه H۲۰ اجازه صادرات به چین را دارد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته دری تازه برای فروش تراشه های پیشرفته تر انویدیا به چین را باز کرد. اما به گفته منابع آگاه در این زمینه نمی توان تاییدئه رگولاتوری را تضمین کرد زیرا نگرانی هایی درباره آن وجود دارد که آمریکا بیش از اندازه دسترسی به فناوری هوش مصنوعی را برای چین فراهم کند.

تراشه جدید که B۳۰A نام دارد از طراحی single-die استفاده می کند که احتمالا نیمی از قدرت خام رایانشی تنظیمات پیشرفته تر dual-die را دارد که در کارت شتاب‌دهنده پرچمدار انویدیا، B۳۰۰، را ارائه می‌دهد. طراحی single-die به معنای آن است که همه بخش‌های اصلی یک مدار مجتمع روی یک قطعه پیوسته سیلیکون ساخته می‌شوند.

تراشه جدید حافظه پهن‌باند بالا و فناوری NVLink انویدیا برای انتقال سریع داده بین پردازنده‌ها خواهد داشت که البته این ویژگی‌ها در تراشه H۲۰ نیز وجود دارد. تراشه H۲۰ بر پایه ساختار قدیمی‌تر هاپر (Hopper) شرکت ساخته شده است.

به گفته منابع آگاه، مشخصات تراشه هنوز کاملا نهایی نشده اما انویدیا امیدوار است در اوایل ماه آینده نمونه هایی برای آزمایش به مشتریان چینی ارائه کند.

انویدیا نیز در بیانیه ای اعلام کرد: ما طیفی از محصولات را برای نقشه راهمان ارزیابی کردیم تا بتوانیم تا سطحی که دولت به ما اجازه می دهد آماده رقابت باشیم. هرچیزی که ما ارائه می کنیم با تاییدیه کامل مقامات است و به طور کامل برای مصارف تجاری ساخته می شود.