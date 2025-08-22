ایران اسلامی به قدرت بازدارنده تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی در خطبه نماز جمعه ساری با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی نظامی سکولار نیست، گفت: مسئولان علاوه بر رسیدگی به معیشت و امور عمرانی مردم، وظیفه دارند احکام دین را در جامعه اقامه کنند و نمی‌توان مسئولیت دینی و دنیوی را از هم تفکیک کرد.

وی با اشاره به وضعیت نامطلوب برخی سواحل و رعایت حجاب در معابر عمومی اظهار داشت: نباید اجازه داد چنین نابسامانی‌هایی در جامعه رخ دهد و همه مسئولان موظف‌اند در کنار رسیدگی به نیازهای مردم، برای ترویج نماز، حجاب، ولایت و عدالت نیز تلاش کنند.

آیت‌الله لائینی تصریح کرد: در جمهوری اسلامی، اقامه دین و انجام وظایف دنیوی از هم جدا نیست؛ همان‌گونه که نماز جماعت در ادارات معنا دارد، دین باید در تمامی زوایای جامعه جاری باشد.

وی با اشاره به جایگاه مساجد افزود: مسجد پایگاه دین و انقلاب اسلامی است و علاوه بر عبادت، محل فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی نظامی بوده است. روز جهانی مسجد (۳۱ مردادماه) فرصت مناسبی برای توجه جدی‌تر به نقش مساجد به عنوان سنگر اسلام و انقلاب است.

آیت‌الله لائینی در ادامه به روز صنعت دفاعی اشاره کرد و گفت: کشور ما پیش از انقلاب چنان ضعیف بود که با ورود متفقین ظرف چند ساعت سقوط می‌کرد و رضاخان که خودشان آورده بودند، تبعید شد. در کودتای ۲۸ مرداد نیز چند اوباش به رهبری شعبان جعفری با حمایت آمریکا و انگلیس توانستند حکومت مردمی دکتر مصدق را ساقط کنند.

وی تأکید کرد: امروز اما صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران به برکت انقلاب، هدایت‌های مقام معظم رهبری و تلاش فرزندان انقلاب مانند سرداران حاجی‌زاده و طهرانچی به جایگاهی رسیده که ایران به قدرت بازدارنده تبدیل شده و این دستاورد بزرگ تفاوت چشمگیر میان وضعیت کشور قبل و بعد از انقلاب را نشان می‌دهد.

تقدیر از خدمات و زحمات سپاه

لائینی با تأکید بر خدمات و زحمات سپاه پاسداران و رزمندگان کشور، از بیانیه‌ها و اظهارات برخی افراد مبنی بر کم‌اهمیت جلوه دادن نقش سپاه انتقاد کرد و این گونه اظهارات را «نمک‌نشناسی» توصیف کرد و با بیان اینکه «اگر سپاه نبود، کشور، امنیت و ناموس ما هم نبود»، افزود: سپاه و رزمندگان، ستون اصلی امنیت و اقتدار کشور هستند و خدمات آنها نباید نادیده گرفته شود.

وی همچنین به مناسبت‌های هفته اشاره کرد و گفت: سالروز شهادت شهیدان لاجوردی و اندرزگو از جمله مناسبت‌های مهم هفته است و ارواح شهیدان با صلوات یاد می‌شوند.

آیت‌الله لائینی به حوزه ورزش و فعالیت‌های ملی اشاره کرد و افزود: مازندران در ورزش‌های ملی، به‌ویژه کشتی، پیشرو است و انتظار می‌رود مسئولان ورزش کشور توجه ویژه‌ای به این استان داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با تأکید بر جایگاه کارمندان و زحمات آنان گفت: کارمندان شریف، پاکدست و حلال‌خور، ستون‌های خدمت‌رسانی در کشور هستند و مسئولان باید کمبودها و مشکلات این قشر را برطرف کنند.

وی همچنین به حوزه سلامت پرداخت و ضمن تشکر از جامعه پزشکان، داروسازان و پرستاران استان، به چالش‌های نظام درمانی کشور اشاره کرد و گفت: اختلاف زیاد تعرفه‌ها بین بیمارستان‌های دولتی و خصوصی موجب مشکلاتی برای پزشکان و بیماران شده است و اصلاح این فاصله ضروری است.

آیت‌الله لائینی با اشاره به هفته دولت گفت: در یک سال گذشته بیش از هزار پروژه نیمه‌کاره در استان به اتمام رسیده و آماده افتتاح است و از تلاش‌های استاندار و دولتمردان تقدیر کرد.