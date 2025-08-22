اقتدار دفاعی ضامن امنیت ملی و استقلال کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا جوکار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته پاکدشت با تأکید بر اهمیت تقوای الهی و زندگی همدلانه، به مناسبت‌های پیش‌رو و مسائل روز کشور پرداخت.

وی به ایام شهادت پیامبر اکرم (ص) و امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) اشاره کرد و گفت: رابطه ما با ائمه اطهار همچون دل به دل راه دارد؛ هر چقدر ما امام را دوست داشته باشیم، همان اندازه امام نیز ما را دوست دارد و باید مراقب باشیم که در رفتار و گفتارمان همواره به یاد امام زمان (عج) باشیم.

امام جمعه پاکدشت ضمن گرامیداشت روز پزشک و روز داروسازی، هفته دولت و یاد شهیدان رجایی و باهنر و همچنین شهدای دولت را فرصتی برای تقدیر از خدمتگزاران نظام دانست.

جوکار با اشاره به روز صنعت دفاعی، اظهار داشت: صنعت دفاعی کشور سرمایه عظیم ملت ایران است و بدون اقتدار دفاعی، نمی‌توان امنیت و استقلال را حفظ کرد، تجربه تلخ اشغال ایران در سال ۱۳۲۰ و دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان‌دهنده اهمیت قدرت دفاعی در برابر دشمنان است.

وی همچنین با تأکید بر لزوم قوی بودن کشور در برابر دشمنان گفت: عده‌ای که خواستار عقب‌نشینی و تسلیم در برابر دشمن هستند، در زمین دشمن بازی می‌کنند و در پیشگاه ملت جایگاهی ندارند.

امام جمعه پاکدشت از برگزاری رزمایش‌های اقتدار بسیج، ارتش و سپاه در هفته‌های اخیر تقدیر و تأکید کرد که این آمادگی نیروهای مسلح، پیام روشنی به دشمنان است.

وی در ادامه درباره وضعیت منطقه و حملات اخیر به غزه اظهار داشت: دشمن بی‌رحم و وحشی است و ما باید هر روز قوی‌تر شویم. مردم عزیز باید در پویش «ایران همدل» که به منظور حمایت از مردم مظلوم غزه و جبهه مقاومت برگزار می‌شود، مشارکت گسترده داشته باشند.

جوکار با اشاره به راه‌های کمک‌رسانی، افزود: مردم می‌توانند کمک‌های خود را به شماره حساب‌های اعلام شده از سوی دفتر مقام معظم رهبری و یا دفاتر و مساجد تحویل دهند.

امام جمعه پاکدشت در پایان با دعا برای موفقیت ملت ایران و نصرت اسلام و مسلمین، از همه خواست که در مسیر تقوا و وحدت حرکت کنند.