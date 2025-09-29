حل بحران جمعیت در مازندران نیازمند فرهنگ سازی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی عصر دوشنبه در جمع مدیران آموزشی استان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید، بر لزوم تعمیق باورهای دینی در بستر نظام آموزشی تأکید کرد و گفت: آمار چشمگیر ۳۶ هزار شهید دانشآموز و نیز معلمان و دانشمندان شهید در دوران دفاع مقدس، مسئولیت ما در قبال تربیت نسل آینده را دوچندان میکند.
وی اقامه دین را تنها راه نجات و سرافرازی در قیامت دانست و افزود: مسئولیت ما در قبال دین، صرفاً محدود به تکالیف فردی نیست، بلکه بعد اجتماعی آن اهمیت بسزایی دارد. باید در کنار عبادات فردی همچون نماز، روزه، زکات و رعایت حجاب، برای اقامه دین در سطح جامعه نیز تلاش جدی صورت گیرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با تصریح بر این نکته که دینداری فردی بهتنهایی کفایت نمیکند، اظهار داشت: کسانی که خود را متدین میدانند اما به مسئولیت اجتماعی دین بیتوجهاند، در عمل بهسوی سکولاریسم قدم برمیدارند. اقامه نماز بهعنوان یک واجب فردی باید به اقامه آن در ساختار اجتماعی و نهادهای عمومی نیز امتداد یابد.
وی با اشاره به جایگاه آموزش و پرورش بهعنوان خانواده بزرگ فرهنگی کشور، خطاب به مدیران و معلمان گفت: مدیران و معلمان باید نهتنها خود اهل دین و نماز باشند، بلکه وظیفه دارند فرزندان این سرزمین را با هویت دینی، روحیه عبادت، حجاب و التزام عملی به ارزشها پرورش دهند. جامعه امروز، بیش از هر زمان دیگر نیازمند مدیران متعهد با «نگاه اقامهای» به دین و نماز است.
نماینده ولیفقیه در مازندران همچنین از گسترش دیدگاههای غربگرایانه و الگوبرداری بیقید و شرط از نظامهای آموزشی غیردینی انتقاد کرد و افزود: برخی تصور میکنند که با پیروی از الگوهای وارداتی و غربی، به توسعه و تمدن میرسیم، در حالی که تجربه تاریخی ما نشان داده است که بزرگترین آسیبها را از جریان غربزدگی و تقلید بیتأمل متحمل شدهایم.
آیتالله محمدی لائینی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به یکی از چالشهای اجتماعی مهم استان، اظهار داشت: مسئله تأخیر در ازدواج، کاهش نرخ زاد و ولد و روند رو به رشد پیری جمعیت، نیازمند ورود جدی مسئولان و فرهنگسازی بنیادین است. این معضل، تهدیدی برای آینده استان و کشور است و باید از امروز برای رفع آن اقدام کرد.
وی با اشاره به برخی آسیبهای تربیتی، تأکید کرد: اگرچه در پایههای نخست ابتدایی، اختلاط جنسیتی تا حدودی قابل اغماض است، اما در پایههای بالاتر، بهویژه پایه ششم، ضرورت جداسازی دانشآموزان دختر و پسر اجتنابناپذیر است. تحریکات ناشی از اختلاط در سنین بلوغ، معنویت را به حاشیه میبرد و موجب افت اخلاقی میشود.
نماینده ولیفقیه در مازندران همچنین با محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، خواستار معرفی چهره واقعی این رژیم به نسل نوجوان و جوان شد و افزود: این رژیم کودککش و جنایتکار، باید بهدرستی در محتوای آموزشی و تربیتی شناسانده شود. رسانهها و شبکههای مجازی معاند در پی وارونهنمایی حقیقتاند و باید در برابر این جنگ شناختی، آگاهانه و مسئولانه عمل کنیم.
نظر شما