حمله به دو خودرو در منطقه «دامن» ایرانشهر

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل دو خودروی که در حال تردد در محور دامن شهرستان ایرانشهر بودند مورد حمله افراد مسلح قرار گرفتند.

از جزئیات دقیق این حادثه اطلاع دقیقی در دست نیست.

تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.