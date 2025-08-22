  1. استانها
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۲۴

حمله به دو خودرو در منطقه «دامن» ایرانشهر

حمله به دو خودرو در منطقه «دامن» ایرانشهر

ایرانشهر - دقایقی پیش افراد مسلح به دو خودروی نیروهای نظامی در منطقه «دامن» شهرستان ایرانشهر حمله کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل دو خودروی که در حال تردد در محور دامن شهرستان ایرانشهر بودند مورد حمله افراد مسلح قرار گرفتند.

از جزئیات دقیق این حادثه اطلاع دقیقی در دست نیست.

تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

    • سیامک IR ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
      کار این گروه کثیف ضد ایرانی رو یکبار برای همیشه تموم کنید.منابع مالی و لجستیک و کمکهای خارجیشون رو هدف بگیرید.

