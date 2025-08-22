به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوالحسن فاطمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، ضمن تسلیت رحلت پیامبر اسلام (ص)، سالگرد شهادت امام رضا (ع) و امام هشتم (ع)، این مناسبت‌ها را به پیشگاه امام زمان (عج)، مقام معظم رهبری و عموم شیعیان تبریک و تسلیت گفت.

وی با اشاره به عظمت و جایگاه والای پیامبر اکرم (ص)، بر ضرورت شناخت و تبیین شخصیت ایشان تأکید کرد و حدیثی از امام صادق (ع) را نقل کرد که نشان می‌دهد ایشان با ادب و احترام خاصی از پیامبر یاد می‌کردند و حتی بدون وضو نام ایشان را بر زبان نمی‌آوردند.

امام جمعه شهرکرد همچنین به حدیثی از امام رضا (ع) اشاره کرد: در آن، میزان ارزش انسان نزد خداوند را وابسته به ترجیح آخرت بر دنیا دانسته‌اند.

وی افزود: انسان باید در لحظات مختلف زندگی خود را ارزیابی کند و بسنجد چقدر برای خدا و ارزش‌های دینی اهمیت قائل است.

فاطمی با تأکید بر اهمیت نماز، رعایت حریم شرعی و تقوا، گفت: هرچه انسان برای خدا و امام زمان (عج) ارزش قائل باشد، در نزد خدا نیز ارزشمندتر خواهد بود.

وی در ادامه به داستانی از سید بحرالعلوم اشاره کرد که در مسجد کوفه، پس از دیدار با حضرت ولی‌عصر (عج)، احساس خجالت و احترام عمیق داشت و امام زمان او را در آغوش گرفتند.

امام جمعه شهرکرد این روایت را نشانه‌ای از محبت و مقام امام زمان دانست و بر ضرورت شناخت و محبت نسبت به ایشان تأکید کرد.

فاطمی با اشاره به سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی به لبنان، این سفر را نماد اقتدار و حکمت جمهوری اسلامی دانست و گفت: ایران همچنان در منطقه نقش فعال و مؤثری دارد و حزب‌الله لبنان نماد این قدرت است.

وی همچنین از فعالیت‌های وزارت دفاع و همکاری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با ستاد دیه استان برای آزادسازی زندانیان نیازمند تقدیر کرد و از مردم خواست در این امر خیر مشارکت کنند.