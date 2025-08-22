به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آبفای خراسان شمالی امیر فاطمی اعلام کرد: به دلیل بروز حادثه ترکیدگی خط انتقال آب اصلی سد شیرین‌دره به تصفیه‌خانه با سایز ۹۰۰ میلی‌متر، در ساعات آینده شاهد افت فشار و یا قطعی آب در برخی مناطق بجنورد و روستاهای تحت پوشش خواهیم بود.

وی افزود: تیم‌های عملیاتی و فنی شرکت با تمام توان در حال تلاش برای رفع مشکل و ترمیم خط انتقال هستند و پیش‌بینی می‌شود عملیات ترمیم و بازگشت به حالت عادی تا ۷۲ ساعت به طول انجامد.

فاطمی ضمن پوزش از شهروندان گفت: از تمامی مردم عزیز خواهشمندیم در طول این مدت، نهایت صرفه‌جویی را در مصرف آب مبذول فرمایند تا عبور از این شرایط با کمترین مشکل همراه باشد.