  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۱۹

خط اصلی انتقال آب شیرین‌دره دچار حادثه شد

خط اصلی انتقال آب شیرین‌دره دچار حادثه شد

بجنورد- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی اعلام کرد: به دلیل ترکیدگی خط انتقال آب اصلی سد شیرین‌دره به تصفیه‌خانه، در ساعات آینده افت فشار و یا قطعی آب در برخی مناطق بجنورد رخ می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آبفای خراسان شمالی امیر فاطمی اعلام کرد: به دلیل بروز حادثه ترکیدگی خط انتقال آب اصلی سد شیرین‌دره به تصفیه‌خانه با سایز ۹۰۰ میلی‌متر، در ساعات آینده شاهد افت فشار و یا قطعی آب در برخی مناطق بجنورد و روستاهای تحت پوشش خواهیم بود.

وی افزود: تیم‌های عملیاتی و فنی شرکت با تمام توان در حال تلاش برای رفع مشکل و ترمیم خط انتقال هستند و پیش‌بینی می‌شود عملیات ترمیم و بازگشت به حالت عادی تا ۷۲ ساعت به طول انجامد.

فاطمی ضمن پوزش از شهروندان گفت: از تمامی مردم عزیز خواهشمندیم در طول این مدت، نهایت صرفه‌جویی را در مصرف آب مبذول فرمایند تا عبور از این شرایط با کمترین مشکل همراه باشد.

کد خبر 6567899

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها