به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود محمودی در نماز جمعه کنگان با اشاره به حادثه دلخراش آتش سوزی در کنگان در روزهای گذشته که منجر به عروج ملکوتی یکی از آتش نشانان شجاع و ایثارگر شهرداری شده بود، گفت: کار آتش نشانان و مجاهدت آنان شایسته تقدیر و این ایثارگری‌ها باید در تاریخ ثبت شود.

وی افزود: شهید خدمت مجید سفالی با جانفشانی خود برای خانواده و شهر کنگان افتخار آفرید.

خطیب جمعه با قدردانی از صبر خانواده و تشکر از قدرشناسی مردم خطاب به مسئولان بنیاد شهید بیان داشت: متولیان امر در بنیاد شهید با پیگیری جدی و عاجل اقدامات لازم را در خصوص شهادت این آتش نشان ایثارگر و فدکار و قهرمان انجام دهند.

محمودی با اشاره به وجود ساختمان‌های چند طبقه در کنگان و توسعه شهری گفت: شرکت‌های مستقر در منطقه و دستگاه‌های اجرایی تجهیزات مورد نیاز برای آتش نشانی را فراهم تا هم به مردم ارائه خدمت شود و هم دیگر شاهد حوادث تلخ نباشیم.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با تسلیت رحلت جانسوز نبی مکرم اسلام و شهادت سبط اکبرش آقا امام حسن مجتبی علیه السلام با بازخوانی سیره نبوی و تاکید بر این نکته الگوگیری از سیره نبوی توصیه قرآن کریم است، عنوان کرد: یکی از ویژگی‌های پیامبر خاتم این بود که حضرت اهل فکر و اندیشه بود.

امام جمعه کنگان افزود: خلوت با خود و اهل مراقبت بودن، اهل استغفار بودن، اهل صبر و شکرگذار بودن از دیگر ویژگی‌های نبی مکرم اسلام بود.

محمودی با استناد به زیبا کلامی از کریم اهلبیت علیهم السلام بیان کرد: به فرموده حضرت هر کسی با برادر دینی اش مواسات کند، با مالش یا با آبرویش یا با کلامش و باری از روی دوش او بردارد با انبیا و صدیقین محشور می‌شود.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی، باهنر و آیت الله رئیسی و نکوداشت هفته دولت و تقدیر از زحمات و خدمات همه دولتمردان در کشور، استان و شهرستان، گفت: هفته دولت فرصتی مغتنم برای بیان خدمات نظام دینی و اثبات کارآمدی نظام است.

خطیب جمعه کنگان عنوان کرد: هفته دولت فرصتی برای بیان اقدامات دولت است تا دروغ و تبلیغات ددمنشانه دشمن مبنی بر ناکارآمدی نظام را برملا کرد.

محمودی افزود: هفته دولت در عین حال فرصتی برای ارزیابی مسئولان، تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف است.

وی فلسفه مسئولیت در نظام دینی را خدمت صادقانه دانست و تاکید کرد: یکی از ویژگی‌های بارز امام هشتم که می‌تواند الگو و سرمشقی برای همه مسئولان باشد، گره گشایی از کار مردم است.

امام جمعه کنگان با گرامیداشت هفته جهانی مساجد و ضرورت توجه جدی به مساجد، احداث مسجد در محله‌های فاقد مسجد، پرهیز از اختلاف در مسجد و ضرورت معمور نمودن مساجد گفت: توجه و اهتمام به مساجد بعنوان پایگاه‌های هدایت و معنویت وظیفه مردم و حاکمیت است.

محمودی در بخش دیگری از خطبه‌ها به برخی تحرکات جناح‌های سیاسی و بیانیه‌های مخل وحدت و امنیت و عنوان این مهم که تندروی سیاسی از ناحیه هر جناحی مذموم است، تصریح نمود: التزام عملی به ولایت فقیه با شعار شدنی نیست و همه جناح‌های سیاسی بایستی با پرهیز از گام برداشتن در مسیر دشمن، عدم اظهار نظر و بیان مطلب و بیانیه‌های دشمن شاد کن تلاش کنند با وحدت، همصدایی و توجه جدی به مصالح ملی در برابر دشمن محکم بایستند.

وی در پایان با گرامیداشت روز جهانی صنعت دفاعی به نقش صنعت دفاعی در بازدارندگی دشمن اشاره و تاکید نمود: بالندگی و اقتدار امروز کشور مدیون انقلاب اسلامی و تدابیر حکیمانه رهبری معظم انقلاب است.

گرامیداشت روز پزشک و تجلیل از مقام پزشکان و بازخوانی وحدت عمومی و عزم ملی و همراهی و همدلی همه قوا در تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به کشورمان از دیگر مطالب مطرح شده در خطبه دوم بود.