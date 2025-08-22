  1. استانها
  2. قزوین
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۳۹

غزه نماد مقاومت در برابر ظلم جهانی است

قزوین- امام جمعه اسفرورین با بیان اینکه غزه نماد مقاومت در برابر ظلم جهانی است، گفت: سکوت در برابر جنایات رژیم صهیونیستی خیانت به انسانیت است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید روح‌الله حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به روزهای پایانی ماه صفر، حضور در مجالس اهل‌بیت (ع) و عزاداری برای ایشان را فرصتی معنوی برای ذخیره‌سازی آخرت دانست و گفت: این ایام، بهترین فرصت برای تقویت ارتباط قلبی با اهل‌بیت و بهره‌گیری از برکات معنوی است.

وی با اشاره به وضعیت بحرانی مردم غزه، اظهار داشت: امروز شاهد شرایط اسفبار مردم مظلوم غزه هستیم؛ مردمی که زیر شدیدترین حملات و محاصره‌ها، همچنان ایستاده‌اند.

امام جمعه اسفرورین تصریح کرد: وظیفه انسانی و دینی ما است که صدای مظلومیت آنان را به گوش جهانیان برسانیم و در حد توان، به یاری‌شان بشتابیم.

وی با بیان اینکه غزه، نماد مقاومت در برابر ظلم جهانی است، افزود: سکوت در برابر جنایات رژیم صهیونیستی، خیانت به انسانیت است. ملت‌های مسلمان باید با اتحاد، حمایت‌های سیاسی، رسانه‌ای و حتی کمک‌های بشردوستانه، در کنار مردم غزه قرار گیرند.

حجت‌الاسلام حسینی به صدور بیانیه‌ای از سوی برخی جریان‌های سیاسی در کشور اشاره و ضمن محکومیت این بیانیه گفت: محورهای مطالبه‌گری این جریان کاملاً همسو با اهداف دشمنان ملت ایران است. مواردی که در این بیانیه آمده، همان چیزهایی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی نتوانستند با فشارهای نظامی و تحریم به آن دست یابند.

وی تأکید کرد: دشمن امروز به‌دنبال تحقق اهداف خود از طریق فشارهای سیاسی و جنگ روانی است، اما ملت ایران، ملتی بیدار، آگاه و مقاوم است. این بیانیه را همه محکوم می‌کنیم و اجازه نخواهیم داد که خواسته‌های دشمن از زبان برخی در داخل کشور بیان شود.

