به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید روح‌الله حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به روزهای پایانی ماه صفر، حضور در مجالس اهل‌بیت (ع) و عزاداری برای ایشان را فرصتی معنوی برای ذخیره‌سازی آخرت دانست و گفت: این ایام، بهترین فرصت برای تقویت ارتباط قلبی با اهل‌بیت و بهره‌گیری از برکات معنوی است.

وی با اشاره به وضعیت بحرانی مردم غزه، اظهار داشت: امروز شاهد شرایط اسفبار مردم مظلوم غزه هستیم؛ مردمی که زیر شدیدترین حملات و محاصره‌ها، همچنان ایستاده‌اند.

امام جمعه اسفرورین تصریح کرد: وظیفه انسانی و دینی ما است که صدای مظلومیت آنان را به گوش جهانیان برسانیم و در حد توان، به یاری‌شان بشتابیم.

وی با بیان اینکه غزه، نماد مقاومت در برابر ظلم جهانی است، افزود: سکوت در برابر جنایات رژیم صهیونیستی، خیانت به انسانیت است. ملت‌های مسلمان باید با اتحاد، حمایت‌های سیاسی، رسانه‌ای و حتی کمک‌های بشردوستانه، در کنار مردم غزه قرار گیرند.

حجت‌الاسلام حسینی به صدور بیانیه‌ای از سوی برخی جریان‌های سیاسی در کشور اشاره و ضمن محکومیت این بیانیه گفت: محورهای مطالبه‌گری این جریان کاملاً همسو با اهداف دشمنان ملت ایران است. مواردی که در این بیانیه آمده، همان چیزهایی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی نتوانستند با فشارهای نظامی و تحریم به آن دست یابند.

وی تأکید کرد: دشمن امروز به‌دنبال تحقق اهداف خود از طریق فشارهای سیاسی و جنگ روانی است، اما ملت ایران، ملتی بیدار، آگاه و مقاوم است. این بیانیه را همه محکوم می‌کنیم و اجازه نخواهیم داد که خواسته‌های دشمن از زبان برخی در داخل کشور بیان شود.