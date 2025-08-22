مشکلات برق شهرستان عسلویه رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمدی در نماز جمعه عسلویه با اشاره به خطای محاسباتی دشمن در برآورد قدرت دفاعی ایران اظهار کرد: خطای راهبردی دشمنان این است که گمان می‌کنند با حذف فیزیکی تجهیزات یا ترور دانشمندان قادر به از بین بردن توان و دانش صنعتی و قابلیت‌های دفاعی هستند.

وی با بیان اینکه امروز هم صنعت دفاعی هم نیروهای مسلح ما قوی هستند و آماده مبارزه با دشمنان اضافه کرد: تاکید راهبردی مقام معظم رهبری تقویت قدر دفاعی و صنعت دفاعی کشور است.

امام جمعه عسلویه با اشاره به سوم شهریور سالروز اشغال ایران بیان کرد: قدرت ملی برای یک ملت حیاتی است؛ یک ملت اگر بخواهد مستقل و سرافراز باشد، نگران طمع‌ورزی بیگانگان نباشد، همیشه در ترس و لرز زندگی نکند، باید قوی باشد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید رجایی و باهنر و شهدای دولت و شهید جمهور شهید رئیسی ادامه داد: هفته دولت فرصت بیان عملکرد دولت به مشورت گذاشتن راهبردهای مورد نیاز برای مدیریت کشور با مردم است و تقویت دولت امری مهم مخصوصاً در این برهه است.

محمدی گفت: مدیران و دولت به رسانه اعتماد کنند. رسانه‌ها بازوی مدیران و مشی رسانه در شهرستان بسیار خوب و در مسیر کمک به توسعه شهرستان است. رسانه جریان ساز و مطالبه گر است.

وی بر لزوم‌تقویت ادارات در این شهرستان تاکید کرد و ادامه داد: ادارات شهرستان تقویت و تکمیل شوند، بعضی ادارات هنوز در شهرستان مستقر نشده اند.

محمدی بیان کرد: در بحث برق شهرستان عسلویه از تلاش‌ها و مجاهدت‌ها به‌ویژه دو هفته اخیر رئیس و کارکنان برق در حفظ و پایداری شبکه تقدیر و تشکر می‌نمایم. اما فرماندار پیگیری کند که بحث خاموشی عسلویه حل شود. قرار بر این است دماوند مجدداً برق به شبکه افزایش دهد و انشا الله که این مهم اتفاق بیافتد و دیگر شاهد خاموشی نباشیم. مردم هم در مصرف نهایت دقت داشته باشند مصرف بی رویه باعث فشار بر شبکه و افت می‌شود.