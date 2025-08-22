به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمدضا ناصری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر یزد، با اشاره به اهمیت اقتدار ملی و توان دفاعی، تأکید کرد: یک ملت برای حفظ استقلال و عزت خود باید قوی باشد و از گذشته‌های تلخ ضعف و ناتوانی عبرت بگیرد.

وی با مرور تجربه‌های تاریخی ملت ایران در دوران جنگ‌های جهانی اول و دوم، خاطرنشان کرد: به دلیل ضعف و بی‌قدرتی، ایران در آن دوران مورد هجوم قدرت‌های خارجی قرار گرفت، منابعش غارت شد، قحطی‌های سنگین بر کشور تحمیل گردید و هزاران ایرانی جان باختند. حتی اعلام بی‌طرفی رضا شاه هم مانع تجاوز بیگانگان نشد، چون ارتش ما توان دفاعی نداشت.

امام جمعه یزد افزود: همین تجربه‌های تلخ نشان می‌دهد که اگر ملت‌ها ضعیف باشند، دشمنان به راحتی بر آنان مسلط می‌شوند. در اوایل انقلاب نیز دیدیم که همه دشمنان دست به دست هم دادند تا این ملت نوپا را از پا درآورند، اما ایستادگی مردم و هدایت امام خمینی (ره) اجازه نداد.

وی با اشاره به آیات قرآن درباره ضرورت قدرت و آمادگی دفاعی گفت: خدای متعال فرموده است: واعدوا لهم ما استطعتم من قوة؛ یعنی باید به اندازه توان خود مجهز و نیرومند باشید تا دشمنان جرأت تعرض نکنند. قرآن، عقل و تجربه تاریخی همه تأکید می‌کنند که ملت مسلمان باید قوی باشد.

آیت‌الله ناصری با اشاره به هفته صنایع دفاعی، این عرصه را برای هر کشوری حیاتی دانست و تصریح کرد: قدرت دفاعی در وجود انسان فطری است؛ همان‌طور که انسان در برابر خطر ناخودآگاه از خود دفاع می‌کند، ملت‌ها نیز باید توان دفاعی خود را تقویت کنند. البته این قدرت نباید منجر به ظلم و تجاوز شود، اما دفاع از عزت و استقلال کشور واجب است.

وی ادامه داد: نباید اجازه داد دشمن نقطه ضعف ما را بشناسد و بر همان نقطه فشار بیاورد. در مذاکرات برجام، تکرار مداوم نام تحریم‌ها موجب شد دشمن دریابد که این نقطه ضعف ماست و بر همان فشار بیاورد؛ این خطاها نباید تکرار شود.

خطیب جمعه یزد با بیان اینکه دشمنان ایران اسلامی تنها با جمهوری اسلامی مخالف نیستند، بلکه با یک ایران قوی مشکل دارند، تأکید کرد: باید صنایع نظامی را تقویت کنیم، به فناوری‌های پیشرفته دست یابیم و در هیچ عرصه‌ای خود را دست‌کم نگیریم. ایران جوانان با استعداد، دانشمندان، بسیجیان و مردمی مؤمن و استوار دارد و همین پشتوانه مردمی باعث می‌شود دشمن جرأت تعرض پیدا نکند.

ناصری اضافه کرد: ممکن است دشمن ضربه‌هایی وارد کند، اما اگر ملت بایستد و به خدا توکل کند، هیچگاه به هدف نخواهد رسید. تجربه جنگ تحمیلی نشان داد که با مقاومت، می‌توان دشمن را عقب راند و عزت کشور را حفظ کرد.

نماینده ولی فقیه در استان یزد خطاب به برخی افراد که به تعبیر او «با نگاه سطحی و ترسناک درباره دشمن سخن می‌گویند»، اظهار داشت: این افراد باید شجاعت و بصیرت پیدا کنند و دست دشمن را بخوانند. تاریخ نشان داده است که هرجا ضعف نشان داده‌ایم، دشمن جسورتر شده است. پس باید قوی بمانیم تا نه تنها عزت ملی حفظ شود، بلکه دشمن نیز جرأت تعدی پیدا نکند.